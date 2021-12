Az idei nyúlhajtáson, szemben a két évvel ezelőttivel, amikor megállás nélkül szakadt az eső, ideális körülmények – hideg és fagy – várták az ásotthalmi Bedő Albert erdészeti iskola diákjait Mélykúton kedd reggel a Csergezán Pál Vadásztársaság területén.

Két éve életem első (és akkor még úgy gondoltam, hogy biztosan utolsó) nyúlhajtásán az volt a szerencse, hogy végig szakadt az eső, mert így senki nem vette észre, hogy zokogva sírok. Könnyeim egybefolytak az esővel. Annyira szakadt, hogy néhány lépés után elnehezedtek a sártól a gumicsizmák, a vízlepergető, kiváló télikabátom pedig szivacsként szívta meg magát. Az egész naposra tervezett nyúlhajtást és befogást gyorsan lefújta a vadásztársaság, az ásotthalmi erdészeti iskola diákjai pedig csuromvizesen tértek vissza a kollégiumba. Akkor azt mondta Kiss Zoltán szakmai munkaközösség-vezető, az iskola pedagógusa, hogy az ideális az öt centi hó és mínusz öt fok lenne, de akkor ettől nagyon messze voltunk. Kedden reggel viszont már nem annyira.

Három hajtás oda, három vissza

A koronavírus miatt egy éves kihagyással idén újra vállalkoztunk a nagy kalandra. A hőmérséklet kora reggel ideális volt, mínusz öt fok, kint a földeken még a hó is megmaradt. A mélykúti központú Csergezán Pál Vadásztársaság éves bevételének jelentős részét azok a nyulak jelentik, amiket a Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola diákjainak segítségével fognak össze, majd adnak el a külföldi, olasz vadászoknak. A város határában gyülekeztünk, ahol Szöllősi Ferenc a vadásztársaság elnöke elmondta, a közel 6000 hektáros területnek a harmadán terveznek három hajtást.

Az élő nyúl darabjának ára egy hónapja, a tárgyalások kezdetekor 22 ezer forint volt, most 25 ezer, de még mehet föl egy kicsit.

Jutalom a hajtás

– Az időjárás majdnem tökéletes. A fagyott talaj ideális számunkra. Ha nincs megfagyva az a közlekedést befolyásolja, de nem a nyulakét, hanem a miénket – viccelődött Kiss tanár úr, majd lassan felmásztak a traktor vontatta két pótkocsira a hajtók, a diákok, a másikra pedig a hálósok. Útközben Bánhidy Zoltán osztályfőnök még hozzátette, hogy bár a tananyag része a nyúlhajtás és ez is egy gyakorlat, de nem kötelező, hanem egyfajta jutalom, ki is kell érdemelni, mert így a motiváció is nagyobb.

Ülésfűtés és összkerékmeghajtás

Motiváció pedig kellett is, mert már a várakozás súlyos perceiben elkezdtek átfagyni a gumicsizmák, mert kint a földeken pedig mindig jóval hidegebb van mint lakott területen. De az én számat egy panaszos szó, annyi sem hagyta el egész délelőtt. És így legalább a fagyott földön nem csúszkáltak úgy a pótkocsik mint két éve, amikor az újságíró számára már ez túlélőgyakorlatnak bizonyult. Ezért idén a kiváló és megbízható, ülésfűtéssel is ellátott, összkerékmeghajtású Dacia Dusterrel tettük meg a távot és vertünk tanyát a háló tövében.

Hosszú és hideg

Aki még soha nem látott ilyet úgy képzelje el mint egy nagy téglalapot, aminek az egyik hosszú feléről indulva csatárláncban a másik hosszú oldalában kifeszített háló felé zavarják a megriadt mezei nyulakat. Huzsvár Alex tizedikes, először jött el nyúlhajtásra.

– Régóta szerettem volna jönni, hogy ne mindig csak az unalmas óra legyen. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, egyelőre annyit tudok, hogy rohadt hosszú és rohadt hideg – mondta és valóban. Gyorsan arcára fagyott a mosoly, pedig azt mondta, hosszú napja lesz. Sötétedésig itt lesznek, és este még edzeni is mennek.

Kuklis István, fotóriporter: Majd szalad felénk egy nagy baknyúl, integet a fülével, hogy kisztihand.

Kicsit a nyusziknak szurkol

A hálósok munkája azért nehezebb, mert az idő nagy részében a hideg, fagyott földön hasalva várják, hogy a menekülő nyúl belegabalyodjon a hálóba. A hajtók legalább mozognak. Persze a menekülő nyúl nem teljesen hülye, ha észreveszi az embert, villámgyorsan irányt változtat. Míg ideértek a kurjongató bedősök, fotóriporter kollégám viccelődéssel ütötte el az időt, azt mondta, hogy majd szalad felénk egy nagy baknyúl – mert épp a sarokban álltunk –, integet a fülével, hogy kisztihand. Sőt még azt is hozzátette, hogy ő egy kicsit a nyusziknak drukkol.