Mintegy 8 millió forint értékben kapott a kü­bekházi önkormányzat százötvenhat da­­rab porszívót a Lépj Időben Ki Egyesülettől – tudtuk meg a település önkormányzatának hírszolgálatától. Az adományozásról szóló megállapodást a múlt héten írta alá Molnár Ró­­bert polgármester és Szabadhelyi Gábor, az egyesület elnöke.

A 156 háztartási kisgép már meg is érkezett a településre, múlt hét csütörtökön Kü­­bekházára szállította a porszívókat az önkormányzat.

A képviselő-testület rendkívüli ülésen döntött az adomány sor­­sáról: úgy határozott, hogy a háztartási eszközök a helyi lakosokhoz kerülnek, az életvitelszerűen Kübekházán élő, kiskorú gyermeket nevelő családok kaphatnak ingatlanonként egy porszívót.

– Régóta figyelemmel kísérjük Kübekháza életét, az önkormányzat példamutató munkáját a szociá­lis gondoskodás, a közösségi és kulturális élet területén, és azt is látjuk, hogy a településfejlesztés terén is kimagasló eredményeik vannak. A Philips D. A. adományát egyesületünk olyan megbízható önkormányzatokhoz juttathatja el, amelyekkel kapcsolatban biztosak lehetünk a tisztességes eljárásukban és abban, hogy ezek a minőségi eszközök a legjobb helyekre kerülnek – nyilatkozta Szabadhelyi Gábor, a Lépj Időben Ki Egyesület vezetője arról, hogy miért éppen Kübekháza kaphatott ilyen nagy értékű adományt. A porszívókat már szét is osztották a családok között.