Novemberben indult útjára a „Közösségünk vándorbölcsője” kezdeményezés: a szentesi önkormányzat két hagyományos, keményfából készült bölcsőt vásárolt. Az elképzelések szerint a talpas kiságyak majd kézről kézre járnak a kisgyermekes családok között, így nem kell majd minden háztartásban megvásárolni a pár hónapig használható gyerekágyat.

Az első ilyen kiságy a Molnár-családhoz került, ahová a két éves Bori mellé két hónapja érkezett meg kisöccse, Soma.

Molnár Norbert és felesége, Molnár-Túri Hajnalka elmondták, maguk is szép kezdeményezésnek tartják a vándorbölcső programot és örülnek, hogy elsőként ők kapták meg a bölcsőt.

A Molnár-családhoz került az első kiságy. Fotó: Majzik Attila

– Több példa is van erre a kezdeményezésre, ezért mi is úgy gondoltuk, hogy ez egy kedves gesztus lenne a kisgyermeket nevelő családok felé, illetve ennyivel mi is hozzájárulunk nemzetünk gyarapodásához – közölte Szabó Zoltán polgármester. A városvezető elmondta, semmilyen szociális vagy rászorultsági megkötést nem tettek, így aki jelentkezik, az biztosan meg fogja kapni a vándorbölcsőt, nagyobb igény esetén akár újabb bölcsőket is vásárolna az önkormányzat.

Mint Szöllősi Ágnestől, az önkormányzati bölcsőde vezetőjétől megtudtuk, intézményük vállalt szerepet a vándorbölcsők „közvetítésében”, mivel sok családdal állnak kapcsolatban.

– Egy nemes üzenete is van ennek a közösségépítő programnak, mivel a gyermekvállalásra, a családokra hívja fel a figyelmet – fogalmazott Szöllősi Ágnes. Hozzátette, az egyik vándorbölcső még gazdára vár, ezért várják olyan családok jelentkezését, ahol a közelmúltban született kisbaba vagy a közeljövőben várható a család bővülése, és szívesen részt vennének a programban.