Debrecenben, Miskolcon és Szegeden is elmaradnak a szilveszteri városi ünnepségek és tűzijátékok, bár a kormány nem vezetett be korlátozásokat az év végére – értesült az RTL Híradója. Jelenleg csak egyetlen korlátozás vonatkozik az év utolsó napjára: az 500 fő feletti rendezvények csak védettségi igazolvánnyal látogathatók. Orbán Viktor miniszterelnök múlt heti sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a helyzet most nem kívánja meg további korlátozások bevezetését.