Meglepő igazolásként hatott a bajnoki cím megnyerését követően, hogy a Pick Szeged a francia PAUC-tól 1+2 évre leigazolta Imanol Garciandíát. A 26 éves játékos gyorsan beilleszkedett Juan Carlos Pastor játékrendszerébe, hiszen mindketten spanyol anyanyelvűek. Védekezésben és támadásban is egyre több időt töltött a pályán az idény során. Az NB I.-ben harminckettő, a Bajnokok Ligájában harmincegy gólt szerzett az ősz során.

– A spanyol játékossal nagyon elégedettek vagyunk eddig, gyorsan beilleszkedett a csapatba, felvette a ritmust, erősségünk lett. Egy remek sportolót ismerhettünk meg a személyében, így gyorsan ment a szerződés aláírása – indokolta a bejelentést a klub részéről Kiss Bence, a Pick Kézilabda Zrt. cégvezetője.

– Amikor nyáron idejöttem, akkor egy évre írtam alá. Most szerződést hosszabbítottunk két évvel, aminek nagyon örülök. Szerettem volna itt maradni, és a klub is szerette volna, ha maradok. Könnyen megállapodtunk egymással, hiszen mindenben egyetértettünk. Az, hogy három évet itt tölthetek, fantasztikus számomra. A Pick Szeged Európa egyik legnagyobb csapata. 20-23 éves korom óta az a célom, hogy lépésről lépésre haladjak, és eljussak egy ilyen nagy klubhoz. Ez most sikerült, de természetesen ennyivel nem elégszem meg. Mindig csak előre kell tekinteni, ahogy ennél a klubnál mondjuk. Most az a célunk, hogy címeket nyerjünk és ott legyünk a Bajnokok Ligája négyes döntőjében. A Pick Szeged számít karrierem csúcspontjának, úgyhogy nagyon boldog vagyok – nyilatkozta a klub közösségi oldalán Garciandía.

A 204 centiméter magas kézilabdázó jelenleg a spanyol válogatottal készül a magyar-szlovák közös rendezésű januári Európa-bajnokságra. Garciandía eddig tizenhat alkalommal húzhatta magára hazája címeres mezét, ezeken pedig huszonnyolc gólt lőtt.

Spanyolország a szlovák fővárosban, Pozsonyban játssza majd a csoportmérkőzéseit, Svédországgal, Csehországgal és Bosznia-Hercegovinával került az E jelű egy négyesbe. Amennyiben továbbjutnak a Garciandíáék, akkor a középdöntőben már Budapesten lépnek pályára.