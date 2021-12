A szilveszteri tűzijáték hangja sokakban félelmet kelt. Forrás: Imre György

Az országban másodikként, Tata után Nagyéren is megtiltották a településen a tűzijátékozást. Így nem ijednek el a darvak, valamint a kutyák sem indulnak világgá majd a megye Békés megyével határos településén, az embereknek is nyugtuk lesz.

– Nagyér Natura 2000-es területen található, a Körös-Maros Nemzeti Park Csanádi puszták részét képező Montág puszta határvonalán helyezkedik el. Részét képezi a vizes élőhelyekről szóló Ramsari egyezményen alapuló, vonuló madárvilág folyosójának – mondta Lőrincz Tibor, Nagyér polgármestere.

– Ha esténként kilépünk a házból, akkor, ha nem is látjuk, de mindig halljuk a darvak különleges hangját, krúgatását. Többek között ezeket a madarakat szeretnénk megóvni a szilveszteri tűzijátékozás hanghatásaitól. Egyeztettünk Tirják Lászlóval, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság vezetőjével is, aki méltányolta a kezdeményezést. A jog szempontjából is körbejártuk a kérdést. Az utóbbi 8-10 évben jött csak divatba nálunk a tűzijátékozás, előtte nem volt – emelte ki a településvezető.

A környezet- és természetvédelmi okokból december 21-én elfogadott nagyéri rendelet a pirotechnikai eszközök használatát minden év november 1. és február 28. közötti időszakban tiltja, nemcsak belterületen, hanem a község teljes közigazgatási határán belül.

– A rendeletünknek biztosan lesznek ellenzői, de úgy gondolom, a többség egyetért vele. Hiszen nagyon sok embert, főleg az egyedül élő időseket és a kisgyermekes családokat is zavarja a szilveszteri tűzijátékozás, ami sokszor nem is durranással, inkább robbanásszerű hanggal jár, és félelmet kelt – mondta a polgármester.

