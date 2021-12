A projekt már három éve zajlik, a fecskés, a tévés és a sünis fűtőmű után az idei év nagy produktuma a Beporzó Hadművelet volt, hangsúlyozta Kóbor Balázs, a Szetáv igazgatója, amikor csütörtök délután bemutatták az új alkotást.

A fűtőműre harkályféléket: zöld küllőt és nagy harkályt festettek, ami abban is kapcsolódik a Beporzó Hadművelethez, amiről korábban lapunk is beszámolt, hogy ismét kulcsfajokra hívják fel a figyelmet.

Ezek a fajok olyan szerepet látnak el az ökoszisztémában, amivel a többi fajra is nagy hatással vannak.

A harkály által készített odúkat sok más faj is használja, és ha nem lennének a harkályodúk, azoknak is csökkenne az egyedszáma.

Nagy Sándor alpolgármester méltatta a sajtótájékoztatón, hogy a hőszolgáltató nemcsak a fosszilis energiahordozók kiváltásával, hanem szemléletformálással is részt vesz a Zöld Város projektben.

Újabb állatos fűtőmű született Szegeden. Fotó: Török János

Ézsiás Tamás, a Mon­­dolo Egyesület társalapítója el­árulta: a kulcslyuk a zöld küllő hátterében nem véletlen, ezzel is tudatosítani szerették volna, hogy a harkályfélék kulcsfajoknak számítanak. Ahogy azt már megszokhattuk a Városmetamorfózis eddigi lépéseinél, itt is került ki QR-kódos információs tábla, és sor került gyakorlati környezetmegóvó akcióra is, élő­­helyfát alakítottak ki harkályféléknek. Ezzel az embereket is inspirálják, hogyan tudják kialakítani a harkálybarát kertet.