Tavaly júliusban írt lapunk a szegedi meseregényről, aminek főhősei, három testvér, a Szegedi Vadasparkból indulnak el a mesevilágbeli kalandokra. Az elvarázsolt testvérek és az utolsó boszorkány írója, Löffler Zsuzsanna, a szegedi Móra Ferenc Múzeum régészeti osztályának muzeológusa már akkor elárulta: szinte teljesen elkészült a második kötet is. November negyedikén jelent meg Az elvarázsolt testvérek és a Karom-hegy titka: az izgalmas kalandok főszereplői ezúttal is a régész-meseíró gyerekei, Dénes, Mátyás és Édua. A két megjelent kötet mellett már elkészült a harmadik, és készülőben a negyedik könyv is.

Vissza a mesébe

– A második kötetben is helyet kapott a vadaspark, de nem a szegedi. A mesebeli kastély va­­dasparkjából, aminek urai lettek a gyerekek, tünedeznek el a lakók, és közben valaki beköltözött az elűzött boszorkány barlangjába. A három testvér azért tér vissza a mesevilágba, hogy kiderítsék, mi történik. Nekik kell megtörni a varázslatot, hogy ismét megmentsék Sárkányperemet – beszélt röviden a történetről Zsuzsanna.

A korábbi szereplők mindig megmaradnak, de folyamatosan bővül a szereplői kör, ahogy haladnak előre a regények, és ez a helyszínekre is igaz.

November 4-én jelent meg Az elvarázsolt testvérek és a Karom-hegy titka.Forrás: Frank Yvette

– A harmadikhoz már térképet is rajzoltunk a gyerekekkel, arra fogom kérni Rátkai Kornélt, a kötetek illusztrátorát, hogy ez alapján készítsen térképet a könyvbe – mesélte a szerző. A gyerekeinek mindig felolvassa a végeredményt, bár a legidősebb, a 16 éves Dénes már nem igazán foglalkozik mesékkel. Mátyás 13 éves, Édua tízéves lesz februárban. Észrevételeik is alakítják a történetet, tudtuk meg: és az idő is hozhat változtatásokat. Zsuzsanna úgy tapasztalta, érdemes a szövegeket félretenni néhány hónapra, hogy benne is érjen a történet, és messzebbről tudja nézni a saját írását.

Annak készült, ami

Arra is kíváncsiak voltunk, mennyivel gördülékenyebb az írás a második, többedik regénynél. Zsuzsanna elmesélte:

– Az első kötetben verseket, dalocskákat akartam összefűzni egy sztorival, volt hozzá egy rövid sárkányos mese. Ennek lett az a vége, hogy a versikék kimaradtak, és meseregény lett belőle. A második kötet már annak készült, ami, és látszik rajta az is, hogy már nem az első, az ismerősök szerint még izgalmasabb lett. Egy kicsit komolyabb is, mint az első, mert egy évet idősödtek benne a gyerekek. Édushoz igazodom jobban a korosztályban, amit megcélzok, mert neki máig mesélek. Ő egyébként nagyon szeret olvasni.

Szerepel a régész

Az első kötet megjelenése után még a múzeum Facebook-oldalára is kikerült néhány kedves mondat kíséretében. A szerző arról is beszélt lapunknak, hogy kollégái örülnek a sikernek, még tesztolvasó is akad a munkatársak gyerekei között. A régész anya is megjelenik a második meseregényben – szakmájához illő feladatot kap. Amikor összetörik a boszorkány cserépüstje, neki kell összeillesztenie a darabokat.

– A harmadikba nem írtam bele magam, de mivel a gyerekek kérik, hogy én is szerepeljek, a negyedikbe még megtehetem – árulta el a régész-meseíró.