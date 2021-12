A Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakközépiskolából két csapat jelentkezett. A 13. évfolyamos fogtechnikusok: Kiss Edina, Kulicsek Anett, Ju­­hász Kevin és Kalmár Zalán, azaz a Fogtündérek csapatát Tóth Andrea tanárnő segítet­­te, és első helyezést értek el az online térben megrendezett ver­­senyen.

– A fogtechnikusok tanulnak marketinget, így számukra nem volt ismeretlen az üzleti terv elkészítése. Tartottunk fel­készítő órát, és kaptak tőlem tananyagokat. Mentorok segítették a csapatokat a verseny során – mondta a tanárnő.

A Fogtündérek: Kulicsek Anett, Kiss Edina, Kalmár Zalán, Juhász Kevin és Tóth Andrea tanárnő. Forrás: Karnok Csaba

– Az ötlet kitalálása volt a legne­hezebb. Majd prezentáltuk a vállalkozásunkat a mentoroknak. Az alkalmazásunk egy térképről szólt, amely megmutatja, hogy a környékünkön hol található fogászati kezeléssel kapcsolatos rendelő. Ha kiválasztottad a megfelelőt, akkor el lehet olvasni az árlistát, az orvosok neveit, szolgáltatásokat, és időpontot is lehet foglalni. Szűrőket is be lehet ál­lí­tani a különféle kezelésekre – fogalmazott Kalmár Zalán.

A Fogpatika csapata – fogászati és gyógyszertári asszisztens – ötödik helyezett lett: Bereczki Diána, Kozáni Violetta, Jurity Flóra, Oravecz Lil­la, őket Molnár Éva készítette fel.

– Több kiegészítő tananyagot kaptunk, amelyeket együtt átnéztünk, így készültünk fel a versenyre

– mondta Molnár Éva tanárnő.

– Nagyon izgalmas­nak találtam a versenyt, már a meghirdetés után elkezdtünk tervezni a lányokkal. Nem a meghirdetett témák közül vá­­lasztottunk, hanem az innovációra törekedtünk, és egybeolvasztottuk a felkínált opciókat. Egy alkalmazást tervezünk az EESZT-vel kapcsolatban. Az ügyfélkapus betegéletút-követéssel kötöttük össze, amelyben többek között gyógyszer- és időpont-emlékeztető, napi vizsgálati értékek rögzítése is helyet kapott – mesélte Bereczki Diá­na. A diákok el­mondták, hogy nagyon hasznos volt számukra a verseny, mert új területen fejleszthették magukat, amely a jövőben is felhasználható lesz, amennyiben vállalkozást szeretnének indítani.