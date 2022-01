December huszonnyolcadikán, kedden reggel egy járókelőtől bejelentés érkezett a szegedi főügyeletre: ég a sportcsarnok. Nem telt el három perc, a szentesi tűzoltók már a helyszínre érkeztek. A lángok ekkor már a tetőn is kicsaptak, sejteni lehetett, hogy nagy a baj. A környező városok tűzoltói is elindultak: Csongrádról, Hódmezővásárhelyről, Kunszentmártonról, Szarvasról, Kecskemétről és Kiskunfélegyházáról is riasztottak egységeket. Ezzel vette kezdetét a több napig tartó „birkózás” a sportcsarnoknál újra meg újra fellobbanó lángokkal. A tűzoltók küzdelméről Molnár Krisztina tűzoltó főhadnagy, megyei szóvivő számolt be a katasztrófavédelem szakmai kiadványában.

Szendvicspanel, jég és napelem

Mint a szóvivő elmondta, a tűzoltók gépezetes tolólétra segítségével a magasból támadták a lángokat: a játéktér szélénél található első emeleti büfé és annak teljes előtere lángokban állt, mintegy százötven négyzetméteren.

A tűz a tetőszerkezetet is elérte, és azon át csapott fel a magasba. Az oltást jelentősen nehezítette a szendvicspanelekből épített tető: a fémlapokkal fedett elemek között fagerendák, tartóoszlopok, szigetelő­anyag és fóliák elegyéből állt a tető. A panelek belsejében ellenállás nélkül, szinte láthatatlanul terjedtek a lángok.

A szerkezet ráadásul a ko­­rábban leesett ónos eső miatt teljesen jeges volt, íves formája miatt lehetetlen volt megközelíteni. Tovább nehezítette a munkát, hogy a teljes tetőterület mintegy fele napelemekkel volt tele.

Sokan szerettek volna segíteni

Az épület belsejében a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat munkatársai hőkamerával figyelték, hogy a zárt rendszerű tetőszerkezetben merre tartanak a lángok, számolt be Molnár Krisztina. A tető elemei folyamatosan omlottak le a csarnok játékterére, minden belső helyiség életveszélyessé vált.

A rendőrök és a polgárőrök segítségére is szükség volt, mert a kíváncsiskodók be akartak jutni az életveszélyessé vált épületbe fotózni, videózni vagy csak nézelődni.

Emellett rengetegen próbáltak meg segíteni is, sorra érkeztek a helyszínre az élelmiszerekkel megrakott csomagok. Ételt, meleg italt, kávét vittek a mentésben részt vevőknek.

Újjáépül majd a sportcsarnok

A beavatkozás során hét város egységei fogtak össze, mintegy ötven tűzoltó oltott több napon keresztül. Teljes légzésvédelem mellett, kétóránkénti váltásban dolgoztak a hideg, esős időben. Az utolsó tűzoltó január elsején, délelőtt fél tízkor hagyta el a helyszínt. Mint a szóvivő elmondta, a tűz okát vizsgálják a szakemberek. A tüzeset során senki sem sérült meg, de az anyagi kár több száz millió forintra tehető.

A csarnok jövője nemrég tisztázódott: Farkas Sándor miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője je­lentette be, hogy Magyarország kormánya átvállalja egy új sportcsarnok teljes tervezési és építési költségeit.