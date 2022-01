Bár a megye oltópontjaira folyamatosan érkeznek a koronavírus elleni védőoltást felvenni, a Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint továbbra is sokan vannak, akik nem adatták még be. Kanka Andor a Rádió 88-nak elmondta, a vakcinák felvétele létfontosságú az egészségünk megőrzése miatt, a koronavírus mindegyik variánsától megvédi a szervezetet.

Ezt pedig ebben a hónapban az oltási akcióban még a héten csütörtökön, pénteken és szombaton lehet megtenni. Ugyanis az eddigi oltási akciók sikerére és az omikron-vírusvariáns magyarországi megjelenésére tekintettel januárban még ezen a három napon lehet előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval kérni az oltást a kórházi oltópontokon és a járási székhelyek szakrendelőiben.

Mórahalmon a Kistérségi Egészségügyi Központban is lesz oltási akció. Az említett napokon a Szent László park 3. szám alatt a Móra-Vitál Kft. munkatársai várják az oltakozókat. Pfizer- és Sinopharm-­vakcinákat lehet kérni.

Ahogy azt a kormány már bejelentette, a negyedik oltás is kérhető már, akár a most zajló oltási akciónapokon is. A negyedik oltás kérhető 18 év felett, ha a 3. oltás beadása óta már eltelt 4 hónap. Az olthatóság megítélése érdekében az oltóorvos szükség esetén konzultálhat a kezelőorvossal és a háziorvossal. Az oltóanyag kiválasztása minden esetben az oltóorvos feladata, aki a pácienst ismerve a szakmai szempontok alapján dönt. Általános ellenjavallata egyik kombinációnak sincs.

Azon oltatlanok, akik a fertőzésen átestek, várakozási idő nélkül a betegségből történt felgyógyulás után olthatók.