Nagyon hasznos volt például a 125 millió forintos Start-minta- program, ami összesen 87 embernek biztosított közmunkát a településen. Szekeres Ferenc, Apátfalva polgármestere lapunk kérdésére elmondta, a közfoglalkoztatottak a mezőgazdaságban vagy a varrodában dolgoztak, illetve betonelemeket és utcabútorokat gyártottak.

Eszközöket vásároltak

Volt lehetőség munkaeszközök beszerzésére is: 8 és fél millióból traktort, pótkocsit, talajmarót és függesztett tárcsát, 9,6 millióból pedig kisteherautót vettek.

Lapunkban korábban már beszámoltunk az apátfalvi piactér építéséről, amely már a végéhez közeledik a Kossuth és a Hunyadi utca találkozásánál. Erre két külön pályázaton összesen 49,3 milliót tudtak költeni. A piacon helyben termelt zöldségeket, gyümölcsöket és kézműves termékeket fognak forgalmazni. A vásártér alapterülete 105 négyzetméteres lesz, körbekerítik és be is fedik. Hat rögzített stand szolgálja majd az árusokat és a vevőket, de építenek ajándékokat forgalmazó üzletet és mosdókat is.

300 millió forint az esővíz elvezetésére

A legnagyobb összegű pályázati siker azonban az esővíz-elvezető hálózaté: erre 300 millió forintot kapott a falu. Az összegből összesen 2415 folyóméternyi árok épül meg hamarosan olyan utcákban, mint a Kölcsey, a Templom, a Kossuth, a Kereszt, a Széchenyi, a Rózsa, a Csokonai, a Hajnal és a Hunyadi. Kaptak pénzt utak és járdák burkolására is. Az előbbire 28 milliót – ebből idén tavasszal a Szabadság, a Liget és a Tavasz utcák kapnak aszfaltot 600 méter hosszan, míg az utóbbira a 3 milliós önerővel együtt 20 milliót. Ebből 800 méternyi gyalogút újul meg olyan utcák egy-egy szakaszán, mint a Nagyköz, a Hajnal, a Hunyadi, a Templom és az Ady Endre.

Középületekre is jutott a pályázati pénzekből

Szekeres Ferenc azt is megemlítette, hogy 25 millióból a művelődési házon végezhettek felújításokat, illetve 12 millió forintból fejleszthették a polgármesteri hivatal informatikai és telekommunikációs hálózatát, egyéb eszközöket szerezhettek be, 3 millióból pedig megtisztították a Maros árterét a lerakott illegális hulladéktól.