Idén 19. alkalommal szervezte meg a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a nemzetipark-igazgatóságokkal és más civil szervezetekkel együttműködve az országos sasszinkront, a hazánkban telelő ragadozó madarak éves számlálását január 14–16. között. A sasleltár várhatóan február elején készül el – derült ki az MME közleményéből.

Fontos telelőhely

– Az Alföldet, így megyénket is fokozottan érinti a sas­számlálás, hiszen kiemelten fontos telelőhely – tudtuk meg Tokody Bélától. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei csoportjának titkára elmondta, jóval több sast találni itt telente, mint a hegyekben. A legnagyobb számban rétisasok vannak itt, azokból 300–350 pár költ az országban, de telente északról is sok egyed érkezik. Parlagi sasból szintén több mint 300 pár költ az ország területén, és szintén telelnek itt északabbról, a környező országokból is. Látni szoktak 5–8 fekete sast, amelyek csak telelnek, nem költenek nálunk, valamint egy-két szirti sast is.

Sasok, sólymok, ölyvek

A tavalyi adatokat is megkaptuk Tokody Bélától. Megyénk területén 64 rétisast, 91 parlagi sast és egy fekete sast számoltak össze. Mint elmondta, idén kevesebb a táplálék, például a pocok, így ragadozó madárból is kevesebbet számlálhatnak majd. Nemcsak a sasokat összesítik ugyanis telente, hanem a többi ragadozó madárfajt is, valamint az itt telelő túzokok egyedeit. A hazai több mint 1200 egyed állománya jórészt a szomszédos Bács-Kiskun és Békés megyében koncentrálódik, csak nagyon kemény teleken vonulnak el. Tavaly a sasok mellett találtak a megyében sok más ragadozó madár mellett kerecsen- és vándorsólymot, pusztai ölyvet, nagy őrgébicset, karvalyt. Egerészölyvből volt a legtöbb, 1244, vörös vércséből 353, kékes rétihéjából 207 egyedet számoltak össze.

Áram és méreg

A sasokra leselkedő két legnagyobb veszély a középfeszültségű vezetékek szigeteletlen oszlopa, tehát az áramütés, valamint a méreg. Lapunk is több esetről beszámolt az utóbbi években. A közelmúltban Turán történt olyan nagy mértékű mérgezés, amelynek híre bejárta a magyar sajtót. Több mint 114 mérgezett állatot és 132 csalétket találtak, a keresésben a Magyar Madártani Egyesület méreg- és tetemkereső kutyás egysége is részt vett. Az elhullott állatok 96 százaléka védett madár, például fokozottan védett rétisas volt, amelynek egyedenkénti értéke egymillió forint. A Szent András-dombi Vadásztársaság területén feltehetően karbofuránnal mérgeztek, amelyet az EU-ban 13 éve betiltottak. Általában a dúvadak, például a róka és a sakál állományát akarják így kordában tartani, de a mérgezett tetemekre rámegy a ragadozó madár is. Amelyik állat a gyorsan ölő idegméregbe belekóstol, annak nincs sok esélye a túlélésre, beleértve a kutyákat is.