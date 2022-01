– Bár nem az önkormányzat, hanem a Magyar Közút Nzrt. beruházása volt, de a múlt év legfontosabb sikerének egyértelműen az Óföldeákot Maroslelével összekötő út felújítása bizonyult a számunkra – mondta az erődtemplomáról híres, apró falu polgármestere, Simonné Sinkó Erika. Az új aszfaltszőnyeg 4,3 kilométer hosszú és 537 millió forintba került. A munka idén tavasszal folytatódik az út még rendbe nem hozott szakaszán. – Amint ez is elkészül, közel lesz a felhajtó a sztrádára, Óföldeák előtt kinyílik a világ – tette hozzá.

Az évet értékelve a Magyar Falu pályázati rendszerről ej­tette a legtöbb szót. Kiemelte, ez óriá­­si lehetőség a kis falvaknak, hiszen a központi támogatásokhoz nem szükséges önerő, ráadásul mindent előre finanszíroznak. Óföldeák ennek köszönheti a temető felújítását, amelyre 30 millió forintot kaptak. A ravatalozón még dolgoznak a szakemberek. Emellett kapott az önkormányzat 15 millió forintot traktorbeszerzésre is. A járműhöz tolólapát vagy fűkasza is csatlakoztatható, amelyre nagy szükség van, mert egy­­re kevesebb a közmunkás. Továbbá egy 9 személyes falugondnoki buszt is tudtak vásárolni 14,4 millió forintból.

Tavaly Óföldeákon is adódott lehetőség utak burkolására 28 millió forint értékben. Sáros utca már nincs is a községben. Idén már a régebbi utak felújítására, il­letve a járdaépítésre tudnak koncentrálni. Ugyancsak nagy léptékű lesz az esővíz- és a belvízelvezető rendszer kiépítése, amelyre még tavaly nyertek százmillió forintot, és a munka idén kezdődhet el. Jelenleg a tervezésnél tart az ügy.

A polgármester az idei tervek közül azt emelte ki, hogy a falunak régi álma a Návay-park, illetve a hozzá tartozó kúria felújítása, amely a korábban megújult erődtemplom közvetlen szomszédságában található, így a falu idegenforgalmi vonzerejét is tudná növelni. Az épületben rendezvényházat szeretnének kialakítani Návay-emlékszobával. A teljes beruházás összköltsége több száz millió forint.