A lakásokban most 10-12 fok van nappal, éjjel még hidegebb.

Újra kell terveztetni a rendszert

– Gázszsagot éreztem az óránál. A gyerekek mondták, hogy be kell jelenteni, mert ebből még nagy baj is lehet. Több szakember is vizsgálódott, majd a szegedi központból is érkeztek gázosok, végül kikapcsolták minden lakásban a gázt. Újra kell terveztetnünk a teljes rendszert, a föld alatti vezetékeket is ki kell cseréltetni. Ezeket a munkálatokat a társasházi közösségnek kell elvégeztetnie – mondta a másodikon lakó Szilágyi Klára, aki most a két szobáját villanyradiátorral és ventilátorral próbálja fűteni.

– Hogy mennyi lesz a villanyszámla, bele sem merek gondolni. Éjszakára nem merem bekapcsolva hagyni a készülékeket, nehogy baj legyen. Nap közben is többször ki kell kapcsolni, például ha mosok, vagy a mikrót használom. Az áramhálózat nem nagyon bírja a plusz terhelést, többször lecsapta a biztosítékot – tudtuk meg az asszonytól, aki az ebédet most úgy hordja, fürödni pedig eljár a rokonaihoz.

A kisgyerekesek a rokonoknál húzták meg magukat

Az első emeleten lakó Muladi Jánosné is vastag nadrágokban, trikóban, pólóban, több pulóverben, steppelt mellényben, csizmában volt otthon. A konyhájában, ahol máskor 23-24 Celsius fokot mutat a hőmérő, most alig kúszik fel 11-re. A szobában kicsit jobb az idő, ott megy az elektromos hősugárzó.

– Vettünk egy pici rezsót, azon főzünk – mutatta a konyhában.

Muladi Jánosné most a kis rezsón főz a konyhában, ahol igen hideg van, csak 11 fokot mutatott napközben a hőmérő. Fotó: Kovács Erika

Úgy tudjuk, vannak olyan kisgyermekes családok, akik az átmeneti időre rokonokhoz költöztek, nem szerették volna, ha a hidegben megfáznak a gyermekeik.

A lakóktól megtudtuk, a szerencsétlenségüket tovább tetézte, hogy az év végi ünnepek miatt hetekig nem haladt előre az ügyük. Örülnének, ha legalább februárra visszakapnák a gázt. A munkálatokat a közös költségből és önerőből állják majd.

Szivárgott a gázvezeték

Megkerestük az MVM Égáz-Dégáz Zrt. sajtószolgálatát, megkérdeztük, miért húzódik télvíz idején ilyen sokáig a társasház problémájának megoldása.

– Társaságunk minden évben tájékoztatja a médiát és felhívja a figyelmet arra, hogy a fűtési szezont megelőzően az élet- és vagyonvédelmi szempontokat is figyelembe véve érdemes felülvizsgáltatni az ügyfelek tulajdonát képző földgázvezetékek, gázkészülékek állapotát. Az említett helyszínen a gázhálózat rossz állapotban volt és a helyszínre érkező szerelőnk megállapította, hogy a gázvezeték szivárog a födémáttöréseknél, ezért társaságunk a törvényi előírások szerint az élet- és vagyonvédelmet szem előtt tartva kizárta a társasházat a szolgáltatásból. A telekhatáron belüli földgáz rendszerek üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa – mint a gázfelhasználó rendszer tulajdonosa – kötelezett a törvényi előírások alapján. Amint megtörténik a társasház részéről a hálózat biztonságossá tétele, Társaságunk azonnal, soron kívül intézi a műszaki felülvizsgálatot. Ezt követően tudjuk visszakapcsolni a társasházat a gázszolgáltatásba – áll a válaszukban.