A rokkantparkolókban való jogosulatlan parkolás örök téma az autósok körében. Józsáné Fehér Mária mindezt néhány hónapja a saját bőrén tapasztalja: szinte napi szinten vitatkozik amiatt, hogy sérült lányával nem tud az iskola előtt megállni. A 10 éves Petra végtagjaiból ritka genetikai betegsége miatt felszívódnak a csontok, állapota mostanra annyira leromlott, hogy nem bír járni. Az iskolán belül egy babakocsiban tolják, mivel keze nem alkalmas arra sem, hogy hajtsa magát egy kerekesszékben, azt azonban hét közben bent hagyják az intézményben. Ezért szülei kézben viszik be minden reggel az épületbe, és délutánonként így is hozzák ki onnan. Tavaly év végén kérvényezték a városüzemeltetési irodán, hogy jelöljenek ki számukra az intézmény bejáratához közel egy rokkantparkolóhelyet, ezt az önkormányzat néhány hét alatt meg is tette. Csakhogy a parkoló azóta is szinte minden alkalommal foglalt, akár reggel, akár délután érkeznek az iskolához.

– Ha szerencsénk van, találkozunk a sofőrrel. Ilyenkor ál­talában az a kifogás, hogy nem vette észre a táblát, vagy csak pár percre állt itt meg. Sajnos azonban sokszor a lakók hagyják itt az autót. A környék általában tele van, vagyis ilyenkor akár többsaroknyi távolságot is kell gyalogolni Petrával a kezünkben – mesélte kálváriá­ját az édesanya, akit ráadásul többen már támadnak is azzal, hogy az itt élőktől vett el egy parkolóhelyet az egyébként is zsúfolt lakótelepen. – Arra panaszkodnak, hogy nem tudnak a saját lakásuk előtt megállni. Erre csak azt tudom mondani, hogy inkább cipelném kicsit távolabbról a bevásárlószatyrot, mint hogy egy sérült gyerek miatt kelljen rokkantparkolót igénybe vennem – fogalmazott Mária, aki egyébként már kapott ígéretet arra, hogy a rendőrség gyakrabban ellenőrzi majd, hogy szabadon hagyják-e a Kora iskola előtt kijelölt mozgáskorlátozott-parkolót.