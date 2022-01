Ahogy az elmúlt években, idén is ingyenesen begyűjti a megyeszékhely területén a fenyőket ügyfeleitől a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. – tájékoztatott a cég. A fenyőfák begyűjtését január 17-én kezdik, és február 4-éig tart. Arra kérik a szegedie­ket, a fenyőket helyezzék ki a kommunális hulladékgyűjtők mellé reggel hat óráig.

A hulladékgazdálkodás a fontosabb tudnivalókról is osztott meg információkat. A kidobandó karácsonyfákat dí­­­­szítésmentesen, tehát dísz, szaloncukorpapír, fenyőfatalp és egyebek nélkül kell kihelyezni az ingatlan elé, oda, ahová a hulladéktároló edényt is tenni szokták. A kérés teljesítése azért is fontos, mert ahogy már sokszor megírtuk, a szegedi karácsonyfák utolsó útja a komposztálóüzembe vezet. Mulcsot darálnak belőlük, amelyet a vá­­rosi parkokban, ligetekben szórnak szét a sétautakra.

Aki magas fenyőt választott idén, annak lesz még vele dolga: a begyűjtő jármű garatrészébe ugyanis nem helyezhető másfél méternél nagyobb hulladék. Amennyiben a karácsonyfa hossza meghaladja a másfél métert, arra kérik a lakosságot, vágják azt ketté, hogy el tudják szállítani. Arra is nyomatékosan felhívták a figyelmet, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek, illetve a szelektív anyagok begyűjtésére kihelyezett hulladékgyűjtő edé­­nyek köré ne helyezzék el a feleslegessé vált fenyőfákat.

A kiszolgált karácsonyfáktól más úton is meg lehet szabadul­­ni. A fenyők térítésmentesen leadhatók a hulladékudvarokban is nyitvatartási időben – a hulladékudvarokról bővebb tá­­jékoztatást a www.szegedihulladek.hu internetes oldalon találnak az érdeklődők.