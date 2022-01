1992 óta, vagyis 30 éve végzi a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány három me­­gyében – Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyében –, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye mezőtúri térségében a koraszülöttek és a fejlődési rendellenességgel világra jött újszülöttek mentését. Lapunknak Színes Mónika, az alapítvány munkatársa elmondta, a szolgálat Kószó Péter hódmezővásárhelyi gyermekorvos alapításával jött létre, míg a kuratóriu­­mi elnök a kezdetek óta Pintér Sándor professzor.

Megjegyezte, az országban 9 ilyen szolgálat működik, ezek közül a szegedi központban regisztrálják a második legtöbb riasztást. Míg 2020-ban 853 esetet láttak el, addig 2021-ben már 905 esethez riasztották őket – jegyezte meg. Jelezte, az esetszám növekedését többek között az okozza, hogy többször kellett diagnosztikai vizsgálatra szállítaniuk csecsemőt, és nemcsak Szegeden belül látják el ezt a feladatot, hanem előfordul, hogy például Békéscsabáról, Bajáról vagy Kiskunhalasról hoznak Szegedre babákat, akiket a vizsgálat után vissza is szállítanak.

Az európai országokat te­kintve hazánkban a legmagasabb a koraszülések száma, ami azt jelenti, hogy az újszülöttek 8-9 százaléka a terhesség 24. és 37. hete között látja meg a napvilágot 2500 grammnál is kisebb súllyal.

Hangsúlyozta, a koraszülöttek mentésének el­­maradása visszavonhatatlan következményekkel járhat.

Az élet első perceiben történő ellátás döntően meghatározza azt, hogy életben maradnak-e vagy sem, testileg és szellemileg épek lesznek vagy károsodást szenvednek – tette hozzá.

Közölte, a szolgálat által el­látott esetek 52 százalékában koraszülöttekhez riasztják őket, ekkor a babáknál gyakori a légzési elégtelenség, valamint a szívműködésük és a hőszabályozásuk nem megfelelően, olykor egyáltalán nem működik. Eddig körülbelül 25 ezer életet sikerült megmenteniük, és míg korábban az 1 kilogramm alatti testsúllyal született gyermekekről le kellett mondani, addig ma már a 40 dekagramm körüli súllyal született csecsemőknek is jók a túlélési esélyeik.

Emellett vannak olyan újszülöttek is, akik ugyan a 37. hét után jöttek világra, és a testsúlyuk is megfelelő, de valamilyen fejlődési rendellenesség áll fenn náluk. Hozzájuk is a szegedi szolgálatot riasztják, amelynek szakemberei otthon szüléshez és újszülött újraélesztéséhez is vonulnak az Országos Mentőszolgálattal (OMSZ) közösen.

Színes Mónika beszámolt ar­­ról is, hogy a szolgálatnál 50-nél is több szakember dolgozik, akik 3 műszakban látják el a mentési feladatot. A mentőgépkocsi-vezetők és a mentő szakápolók az OMSZ munkatársai, míg a neonatológus szakorvosok és a gyermekintenzív szakápolók az SZTE SZAKK Gyermekgyógyászati Klinika dolgozói. Mindannyian a főmunkaidejükön túl látják el a csecsemők mentését.