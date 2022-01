Nem érzi magát bűnösnek, de elismerte várandós feleségének megölését a Szegedi Törvényszéken az a férfi, aki még 2020-ban végzett brutálisan az asszonnyal Subasán. Azt állítja, hogy nem volt tudatában annak, amit tett. A magzatot sem sikerült megmenteni, az ő halálát fulladás okozta.

Brutális részletek derültek ki arról a gyilkosságról, ami még 2020. november 6-án történt Subasán.

Akkor a rendőröket és a mentőket egy várandós nő holttestéhez riasztották. Kiderült, hogy a férje végzett vele.

Az ügy tárgyalása szerdán kezdődött a Szegedi Törvényszéken. Az ügyész a vádiratot ismertetve elmondta, hogy a férfi éjjel végzett a terhes feleségével. Miután felébredt kiment a konyhába, ahol alkoholt ivott. Ezután egy 20 centis kést vett magához, és szurkálni kezdte a még alvó nőt. Egy idő után a kés eltört, de a férfi ekkor sem hagyta abba a tombolást, kiment a konyhába egy újabbért, és folytatta a gyilkosságot. Összesen 32-szer szúrta meg a nőt, akinek a teste szinte minden részén okozott sérüléseket. Megsérült a légcsöve, a tüdeje, átvágta a hasi főverőerét is, ami már önmagában is halálos lett volna.

A méhlepényt is érte két szúrás, megsérült a köldökzsinór, és a 28-32 hetes magzat bal combja is. A helyszínen meghalt a nő, és a magzat is. Az ügyészség a férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel és magzatelhajtással vádolja. A gyilkosságot végignézte a házaspár három és fél éves kislánya is.

A férfi egyébként elmenekült a gyilkosság helyszínéről. Az anyjához ment Domaszékre, és elmondta neki mi történt. A rendőrséget a nő értesítette.

A vádirat ismertetése után vallomást tett a férfi is, ami meglehetősen zavaros volt. Azt mondta, hogy nem érzi magát bűnösnek, de a gyilkosságot beismerte. Szabadkozott, hogy ő korábban senkit sem bántott, és amit akkor tett, azt saját magának sem tudja megmagyarázni.

„Nem tudom mi történt velem, félelemben éltem napokon keresztül, Úgy éreztem, hogy megfigyelik a telefonomat. Ezt nem tudom megmagyarázni” – mondta a vallomásában, és hozzátette, hogy, az orvosszakértőktől és a pszichiáterektől várja, hogy kiderítsék mi történhetett vele, mert nem tudta, hogy „törvényellenes dolgot cselekszik.”

Arra egyébként többször is visszatért, hogy megfigyelik, és úgy érzi, hogy követik már egy ideje, és lehallgatják.

Az ügy folytatásában tanúkat, és igazságügyi elmeszakértőket hallgat majd meg a bíróság.