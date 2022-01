– Ez egy nagyon jó év volt. Több év munkájának gyümölcse kezdett beérni, hiszen két, számomra fontos beruházás is megvalósult. Évekkel ezelőtt fogalmaztam meg, hogy ma olyan a gazdasági környezet, hogy egy önkormányzatnak is vállalkoznia kell. Igény jelentkezett a lakók és a látogatók részéről is egy minőségi étteremre. A Tambura étterem körülbelül 60 millió forintos beruházás volt, amit több pályázati forrásból valósítottunk meg. A másik a batátacsipszüzem átadása volt, amin szintén éveket dolgoztam – kezdte 2021 értékelését Toroczkai László, Ásotthalom polgármestere. Ez utóbbit év végén adták át, csaknem 300 millió forintba került.

– Most az következik, hogy ezeket gazdaságosan kell mű­ködtetni, ami szintén kihívás. Az étterem már üzemel, márciusban pedig dübörögnie kell az üzemnek, és a csomagolt termékeinknek ott kell lennie a boltok polcain – hangsúlyozta.

A vendéglátás és az élelmiszerfeldolgozó-ipar mellett Ásotthalom gazdaságának harmadik pillére a turizmus, amivel kapcsolatban szintén komoly és szép eredményekről számolt be a polgármester.

– Átadtuk a Tömörkény-házat, ami egy skanzen. A balástyai tanyavilágból hoztuk el az összedőléstől megmentve Tömörkény István kúriáját, amit itt újjáépítettünk, körülötte pedig elkezdtük építeni azt az élménybirtokot, aminek több eleme már a látogatók rendelkezésére áll. Állatsimogatónk is van, most már két pónival, mert Moncsi póniló magányos volt, ezért vettem mellé saját pénzemből egy másikat. Személyesen be­­ruháztam és a köznek ajándékoztam egy egyéves kiscsikót, ami számomra akkora élmény, hogy most készítek belőle Tik-Tok videót. Fekete párduc nem lesz az állatsimogatóban, pedig már küldtek nekem fotót az állatról innen, Ásotthalomról is…

Az állatsimogatóban a ma­­gyar, hagyományos háziállato­kat mutatják be. Egyre bővül az élménybirtok a nagyközség központjában, ahol egy elvarázsolt kastély építését szeretnék a jövőben megvalósítani a helyi boszorkánylegendákra építve. Toroczkai László a beruházások közül kiemelte a bölcsődét, aminek építése befejezés előtt áll.

– Ez egy 300 millió forintos beruházás, ami azért fontos, mert emelkedik a gyerekszám a településen, amire a legbüszkébb vagyok. A Mátyás király óvodát bővítjük a bölcsődé- vel, így amit nem sok falu mondhat el magáról Magyarországon, nálunk a bölcsődé- től a középiskoláig működik oktatási intézmény – tette hozzá.