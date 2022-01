A MOL Tehetségtámogató Program az idei tanévben összesen 20 millió forinttal segíti a 10–23 év közötti tehetségek pályafutását. Országszerte összesen 63 fiatal pályázó nyert támogatást, köztük a szegedi Haluska Lara Jázmin. A 12 éves hegedűs 5 és fél éve tanul zenélni, egyelőre még kölcsönhangszeren játszik. Egy új vonót szeretett volna hozzá vásárolni, ami önmagában is milliós értéket képvisel, ezért adta be pályázatát.

– Annak idején egy gyerek­előadást mentem el megnézni az Agórába, ahol a Szegedi Szimfonikusok is felléptek. A koncert után lehetőséget biztosítottak mindenkinek, hogy kipróbáljanak bármilyen hangszert. Akkor szerettem meg a hegedűt, és végül addig könyörögtem, hogy járhassak zeneiskolába, hogy a hetedik születésnapomra ezt a lehetőséget kaptam ajándékba – mesélt a kezdetekről.

Lara a Király-König Péter Zeneiskolában kezdett, idén szeptembertől azonban már a fővárosi Tóth Aladár Zeneiskolában tanul. A fél hetet a fővárosban tölti, ezért magántanuló lett, de így is szinte kitűnő bizonyítványt hoz haza a Juhász Gyula gyakorlóból, köszönhetően gimnazista nővérének, aki hétvégenként segít neki a felzárkózásban.

Haluska Lara Jázmin Fotó: Frank Yvette

– Már most biztos vagyok benne, hogy hegedűművész szeretnék lenni, ezért tettem fel erre az életemet – magyarázta, hogy hetedikesként miért választotta ezt az életmódot. Naponta 2-3 órát gyakorol, amikor pedig csak teheti, versenyekre és mesterkurzusokra jár. Idén nyáron például 17 nemzetközi online versenyen indult el, melyből 10-et meg is nyert, a többin második helyezést ért el. Az oroszországi megmérettetésen ráadásul az elmúlt évek legjobbja címre is felerjesztették. De jól szerepelt a tavalyi Virtuózok című zenei tehetségkutatóban is, ahol különdíjas lett.

Lara azt mondja, annyira élvezi a zenélést, hogy már zeneszerzést is tanul egy szegedi zeneszerző, Klebniczki György támogatásával, búcsúzóul elő is adta nekünk azt a kadenciát, melyet Haydn koncertművéhez írt.