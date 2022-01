A tavalyi év első és harmadik negyedéve között 2259 házasságkötés volt megyénkben, ez 152-vel több az előző év azonos időszakéhoz képest. Jól látszik, hogy Csongrád-Csanádban sem lankad a házasodási kedv a járványhelyzet és az emelkedő árak ellenére sem. Zsurka Péter, a Tisza River Étterem- és Rendezvényhajó tulajdonosa lapunknak ugyanis arról számolt be, hogy 30-40 százalékos emelkedés tapasztalható többek között az alapanyagárakban, valamint drágább lett a munkaerő is, ebből eredően a pároknak is nagyobb költséggel kell számolniuk a lakodalmak esetén.

Hozzátette, az áremelkedések miatt most a szolgáltatóknak az okozza a legnagyobb fejtörést, hogy megmondják a jegyeseknek, az egy évvel későbbre tervezett lakodalom pontosan mennyibe kerül majd. Így most inkább csak időpontfoglalás történik, az összegről később egyeztetnek – jegyezte meg. Beszélt arról is, hogy továbbra is a kisebb létszámú lakodalmak jellemzőek, és már nemcsak a pénteki és szombati időpontok kelendőek, hanem a vasárnapiak is, ekkor viszont nem vacsorát, hanem ebédet tartanak a házasságkötés után.

Tarkó Bálint, a Colour b’ART Film&Photo vezetője is arról számolt be lapunknak, hogy tart a nagy házasodási kedv a megyében, gyorsan elfogytak a szabad időpontok a naptárában erre az évre, sőt már a 2023-as időpontjainak 30 százaléka is foglalt. Megjegyezte, az országot járva is azt tapasztalja, hogy áprilistól októberig minden vendéglátóhely foglalt pénteken és szombaton a lakodalmak miatt.

A szakember tapasztalatai szerint most kétféle esküvő van, vagy a nagyon szűk családi körben megtartott, ami maximum 20-25 főt jelent, míg a másik típus a 100 fős esemény. A 180-200 fős lakodalmak már nagyon ritkák.

Utánakérdeztünk, hogy a ta­­valyi kihagyás után megtartják-e Szegeden a régió legnagyobb és legjelentősebb esküvői kiállítását. A szervező Confetti Dekoráció és Rendezvényszervező Iroda ügyvezetője, Pleskó Gábor elmondta, a járványhelyzet miatt nem szervezik meg idén a programot, 2023 januárjában várják majd újra a párokat.