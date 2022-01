Már lehet jelentkezni a Mediaworks Hungary Zrt. országos szépségversenyére, a Tündérszépek 2022-es fordulójára. Ha betöltötted a 18. életéved és szívesen kipróbálnád magad egy szépségversenyen, közelebb kerülnél a modellek, a szépségipar és a divat világához, akkor ez egy jó lehetőség a számodra.

2021-ben makói, csengelei és szegedi hölgyek jutottak megyénkből tovább a Tündérszépek országos szépségverseny regionális fordulójába.

Mihalek Ágnes, – aki 2021-ben nem csak a regionális, de az országos döntőbe is bejutott – tavaly úgy fogalmazott, bár érdekli a szépségipar és ha kapna felkérést, szívesen modellkedne, alapvetően most az iskolára koncentrál: fogtechnikusnak tanul.

Mihalek Ágnest érdekli a szépségipar és ha kapna felkérést, szívesen modellkedne, alapvetően most az iskolára koncentrál . Fotó: Frank Yvette

– Nagyon szeretem ezt a fogtechnikusi képzést. Egyébként pont ugyanannyira szeretek elvonulni a háttérbe és alkotni, mint kint lenni a színpadon és kihozni magamból a legjobbat – árulta el mosolyogva, hozzátéve, hogy most az iskola az első, de utána szívesen venne részt fotózásokon, vagy dolgozna cégeknek a szépségiparban.

Kiss Bernadett tavaly másodikként jutott a regionális döntőbe, és mint fogalmazott, nagyon sokat kapott a versenytől már akkor.

Kiss Bernadett úgy érezte, sokat kapott a versenytől.Fotó: Frank Yvette Forrás: Frank Yvette

– Az akkori párom és barátaim bátorítottak, hogy nevezzek be, mert csak pozitívan jöhetek ki belőle, és erősödhet az önbizalmam. Ezt már most megkaptam a versenytől. Ráadásul ennek köszönhetően kaptam fotósoktól felkérést, hogy dolgozzak velük együtt, szóval már most sokat köszönhetek a Tündérszépeknek. Ha a döntőbe is bejutnék, az már csak hab lenne a tortán, de nagyon örülök, hogy Csengelén már most is büszkék rám. Egy idős néni a minap odajött hozzám és azt mondta: mindegy, hogy továbbjutsz-e, akkor is te leszel a falu legszebbje – mesélte nevetve.

Kiss Vivien, aki harmadikként jutott tovább meglepődött eredményén. Ő főleg azért jelentkezett, mert érdekelte őt a szépségversenyek világa.

Kiss Vivien örült a továbbjutásnak, így bepillantást nyert a verseny további részeibe. Fotó: Frank Yvette Forrás: Frank Yvette

– Ismerőseimnek és nekem is tetszettek a képek, amiket a Délmagyarország fotósa készített rólam, és ezek alapján úgy tűnik, láttak is bennem valamit.

Ha a fentiek alapján megjött a kedved a Tündérszépek 2022-es fordulóján való részvételére, akkor mihamarabb add le jelentkezésed EZEN A LINKEN.