Az átoltottság további növelése és a járvány újabb hullámának megfékezése érdekében januárban minden csütörtök és péntek délután, és szombaton oltási akciót szerveznek a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti szakrendelőkben, emellett a háziorvosok is szerveznek oltási akciónapokat –adta hírül a koronavirus.gov.hu.

Továbbra is kiemelten várjuk az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Az oltási akciónapokon a 12 év feletti korosztályt várják az oltópontokon.

Az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál.

A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90%-ra emelhető a védettség. A megerősítő oltás a 12-17 éves korosztályban is felvehető.

Ahogy azt a kormány már bejelentette, a negyedik oltás is már kérhető, akár a most zajló oltási akciók keretében is. A negyedik oltás kérhető 18 év felett, ha a 3. oltás beadása óta már eltelt 4 hónap. Az olthatóság megítélése érdekében az oltóorvos szükség esetén konzultálhat a kezelőorvossal és/vagy háziorvossal. Az oltóanyag választás minden esetben az oltóorvos feladata, aki a pácienst ismerve a szakmai szempontok alapján dönt. Általános ellenjavallata egyik kombinációnak sincs.

Azon oltatlan személyek, akik fertőzésen átestek, várakozási idő nélkül a betegségből történt felgyógyulás után, olthatók.

A kórházi oltópontokon és a járásközponti szakrendelőkben minden még rendelkezésre álló vakcina van: Pfizer, Sinopharm, Moderna, Janssen, AstraZeneca.

A központi oltópontok listája ITT érhető el

Oltás a háziorvosoknál

Természetesen a háziorvosok is folytatják az oltást, januárban ők is szerveznek a rendelési időn kívüli oltási akciónapokat. A hétvégi oltásért külön díjazásban is részesülnek.

A háziorvosok Pfizer, Sinopharm és Janssen vakcinákat igényelhetnek a megyei oltási munkacsoportokon keresztül. Aki a háziorvosánál szeretne felvenni az oltást, javasoljuk, hogy helyben tájékozódjon a helyi oltási akciónapokról.

A hozzájáruló nyilatkozatokat EZEN A LINKEN éri el.