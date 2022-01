A kézilabda-munkacsarnokról a legutóbbi, múlt heti testületi ülésen esett szó. Farkas Éva Erzsébet polgármester azt mondta, megtörtént a kivitelezői szerződés aláírása, és hamarosan sor kerülhet az alapkőletételre, s még tavasszal a munka is elindulhat a Justh Gyula utcai telken. Az már a Közbeszerzési Értesítőben olvasható, hogy az eljárás nyertese hat ajánlattevő közül a békéscsabai székhelyű Galéria Invest Kft. lett.

Az építkezés ügye különböző bürokratikus akadályok miatt 5 éve húzódik, a makói önkormányzat ugyanis még 2017-ben döntött a beruházáshoz szükséges terület átadásáról. A megépülő csarnok a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe kerül majd. Az 1700 négyzetméter alapterületű csarnokban lesz egy 20-szor 40 méteres pálya, valamint 150 fős lelátó, öltözők és szertár. Bekerülési költsége 1,4 milliárd forint.

A másik létesítmény a maroslelei tornacsarnok. Ennek kivitelezési szerződését a napokban írta alá az önkormányzat képviseletében Drimba Tibor polgármester, bár természetesen ez is teljes egészében állami beruházás. – Az már éppen ezért nem rajtunk múlik, mikor kerül sor az építési terület átadására, illetve mikor kezdődhet az építkezés – mondta a Délmagyarországnak a falu első embere. Mindenesetre ők is abban bíznak, hogy ez valamikor tavasszal lehet.

A maroslelei csarnokra is jócskán várni kellett, hiszen az önkormányzat már évekkel ezelőtt átadta a szükséges területet. Ide 18-szor 30 méteres pályával rendelkező, teremfocira, röplabdára és kosárlabdára is alkalmas épületet terveztek meg, hasonlót, mint amilyet Csanádpalotán építettek. A létesítményt egy év alatt fogja felépíteni a System Service Kft. – Földeákon is ez a cég épített csarnokot. Az 502 milliós beruházásra 5 vállalkozás közül választották ki a kivitelezőt.