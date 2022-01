Szombaton mutatja be a Duna Televízió a Kék róka című filmet, amelyet Herczeg Ferenc népszerű színpadi komédiájából készített Pacsovszky József. A darab a múlt századelő írófejedelmének egyik legsikeresebb, ma is gyakran játszott műve. A dzsesszkorszakba ka­­lauzoló történet egy válságba jutott házasságról és egy ennek nyomán kialakuló szerelmi ötszögről szól. A sármos dzsesszklubtulajdonos meglátogatja régi barátját, aki boldog házasságban él gyönyörű feleségével. A nő lelkesen készül a férfi érkezésére, csakhogy a találkozás váratlan fordulatot vesz: hűtlenséggel vádolják. A férfi a bizonyítékokkal a bir­­tokában arra készül, hogy feldúlja két régi barátja házasságát, ám nem sejti, hogy a nő személyében, aki egyébként évek óta szerelmes belé, emberére akadt, és hamarosan nemcsak a barátai, hanem az ő élete is gyökeresen megváltozik.

A színmű modernizált feldolgozása helyenként Woody Allen, másutt a francia újhullámos alkotók mozijait juttathatja a nézők eszébe. Szerepelnek benne archív felvételek az 1930-as évek Budapestjéről, a beillesztett stock videókat CGI-jal alakították át a korszaknak megfelelően, és olyan trükköket is alkalmaztak, amelyek a meseszerűséget erősítik. A filmben két szegedi kötődésű színész is feltűnik: Kovács Panka és Medveczky Balázs. Pankát, aki egykor a Tömörkény-gimnázium diákja volt, a legtöbben a 200 első randi és az Apatigris sorozatokból ismerhetik. Medveczky Balázs pedig a Szegedi Nemzeti Színház színésze, jelenleg például az Élet ritmusra című mono­drámában láthatjuk, de játszik az Időfutár és a 39 lépcsőfok című darabban is. Ő is számos filmben és sorozatban feltűnt már – legutóbb az Apatigrisben.

A Kék róka január 22-én 19.50-től látható a Dunán.