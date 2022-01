Folyamatosan érkeznek a je­lentkezések Csongrád-Csanád megyéből a Tündérszépek or­­szágos szépségversenyre. Az előző évek tapasztalatai alapján sok hölgy már pontosan tudja: a megyei és a regionális fordulóban egyedül az számít, milyen portfólióval mutatkoznak be az online térben, hiszen ez alapján dönt a zsűri a továbbjutásról. Aki tehát csak saját fotókkal rendelkezik, többségében úgy dönt, kéri lapunk fotóriportereinek segítségét és igénybe veszi az ingyenes fotózás lehetőségét.

Azokkal a jelentkezőkkel, akik az elsők között regisztráltak, már fel is vettük a kapcsolatot, és a jövő héten elkezdjük a fotózásokat. Exkluzív környezetben, a Szegedi Nemzeti Színház díszes tereiben készülnek majd a képek. Hamarosan elkezdjük bemutatni a jelentkezők közül azokat, akiket a zsűri kiválogat a regionális forduló résztvevőinek, akkor tehát látható is lesz, milyen profi munkát végeznek kollégáink.

Nem biztos azonban, hogy érdemes addig várni, hiszen a jelölteket a zsűri folyamatosan válogatja, ha pedig betelik a létszám, már csak jövőre lesz lehetőség szerencsét próbálni.

Aki tehát szeretne egy országos szépségversenyen részt venni, és akár egy modellkarriert ezáltal beindítani, ne késlekedjen, jelentkezzen a tunderszepek.hu oldalon. Jutott már be Csongrád-Csanád megyei lány az országos döntőbe, ahol tévés show-műsorban mutatkozhatott be. Szeretnénk, ha idén is szoríthatnánk helyi szépségnek, hogy az ő fejére kerüljön a korona.