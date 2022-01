Eljött a nagy nap. A férfikézilabdázás egyik legnagyobb ünnepe, amikor kétévenként megrendezik az Európa-bajnokságot. Ennek a társházigazdája most Szlovákia mellett Magyarország, a C csoport küzdelmeinek pedig az egy hónapja átadott szegedi Pick Aréna lesz az otthona.A magyar válogatott minden mérkőzését a kapuit decemberben megnyitott budapesti MVM Dome-ban játssza. Gulyás István szövetségi kapitány tegnapi online sajtótájékoztatóján elárulta, a csapat nem élt a lehetőséggel, a hollandok elleni mai meccs előtt nem tréningezett a húszezer fő befogadására képes multifunkcionális csarnokban. Ahogyan az elmúlt nagyjából két és fél hétben, utolsó tréningjét is a Magyar Labdarúgó-szövetség telki edzőközpontjában tartották meg videózással.

– Élveznünk kell, de nem szabad átesnünk a ló túlsó oldalára. Oda kell figyelnünk, és akkor nem lesz ebből problémánk – utalt arra Sipos Adrián, a Telekom Veszprém védekező specialistája, hogy fontos mérkőzés vár bemutatkozásként a magyar válogatottra Hollandia ellen egy új létesítményben.

Ma 18 órakor a Szerbia–Ukrajna találkozóval megkezdődik az Eb Szegeden is. Jó hír a Pick-szurkolóknak, Bogdan Radivojevics meggyógyult – ahogyan a veszprémi Cupara is –, így ott lehet ma a pályán. Ettől függetlenül nem lehet felhőtlen a szerbek öröme, mivel megérkezésüket követően az irányító Djordje Djekics pozitív tesztet produkált, így az amúgy is Covid sújtotta, tartalékos keretük tovább szűkült.

Este pedig jön a szuperrangadó, a hatszoros világbajnok, háromszoros olimpiai bajnok, háromszoros Eb-győztes franciák a világ- és olimpiai bajnok horvátokkal játszanak. Huszonhatodik alkalommal néznek farkasszemet, kétszer világbajnoki, egyszer Eb-döntőben is találkoztak. Horvát részről Domagoj Duvnjak már negatív tesztet produkált, de nem tartott még Szegedre a csapattal, mivel kiújultak hátproblémái, míg Luka Cindric továbbra is pozitív.

Legutóbb 2021 márciusában Montpellier-ben kézilabdáztak egymás ellen olimpiai kvalifikációs tornán, amelyen a franciák 30-26-ra nyertek. A 2019-es vb középdöntő-mérkőzéséből viszont a horvátok kerültek ki győztesen (23-20).