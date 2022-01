Szegedről két fiatal művész pályázott sikerrel a Mol Tehetségtámogató programra, amely az idei tanévben összesen 20 millió forinttal segíti a 10–23 év közötti tehetségek pályafutását. Haluska Larát szerdai lapunkban mutattuk be, most pedig Kollár Villőt ismerhetik meg. A 12 éves diáklány 5 és fél éve hárfázik. Tanára, Natalia Gorbunova szerint nagyon tehetséges, ezt igazolják vissza versenyeredményei is. A Szegedi Nemzetközi Hárfaversenyen például 11 évesen lett harmadik a 14 évesek mezőnyében. De hozott már el Belgrádból első díjat, Oroszországból másodikat és Olaszországból harmadikat. Az elmúlt két évben indult a Virtuózokban is, mindkétszer különdíjas lett.

– Nagyon élveztem a szereplést, és hogy kamerák előtt játszhatok, de elsősorban ezzel az volt a célom, hogy legyen fellépésem. A járvány miatt ugyanis erre nagyon kevés lehetőségem volt – magyarázta a diáklány. Hozzátette, nem tartja kizártnak, hogy harmadjára is elinduljon ezen a rangos zenei megmérettetésen, mert csupa jó élményeket szerzett ebben a műsorban.

Villő húrkészletre költi a pályázaton nyert összeget. Fotó: Karnok Csaba

Villő hétvégenként 3, hétköznaponként 2–2,5 órát gyakorol. Emellett is kitűnő tanuló azonban a Juhász Gyula-iskolában, és mint mesélte, szabadideje is akad, amire csak szeretné. Elsősorban azonban a zene, ami kikapcsolja, nem véletlen, hogy ezzel szeretne felnőttkorában is foglalkozni.

– A célom, hogy elvégezzem a Zeneakadémiát, ismert hárfaművész legyek, és elindulhassak az izraeli világversenyen – sorolta terveit. Hozzátette, mivel sokat szeretne utazni, legalább két idegen nyelvet is meg akar tanulni. Vannak azonban ennél közelebbi céljai is, idén két nagy versenyen szeretne részt venni, Szegeden, illetve Belgrádban.

– Ezek végre nem online megmérettetések lesznek, így nagy motivációt adnak a felkészüléshez – mondta.

A Mol-programban elnyert összegből Villő a hárfájához vesz húrkészletet, azok ugyanis a használattól időről időre elkopnak, elszakadnak. Emellett egy tokot is vásárolnak hangszeréhez, hogy biztonságosan tudja szállítani a fellépésekre, versenyekre.