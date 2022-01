Ami nem sikerült az Oroszlány ellen, az most duplán fontos lenne a Kecskeméttel szemben a Naturtex-SZTE-Szedeák számára. Az OSE-tól elszenvedett vereség után ugyanis negatív a mérlege múlt heti ellenfelével szemben a Szedeáknak, és mivel egyetlen győzelem is nagyon sokat jelent a férfi kosárlabda NB I./A csoportjában, a Kecskemét elleni találkozó kiemelten számíthat.– Nagyon nehéz mérkőzés volt, nem úgy jött ki a lépés, ahogy szerettük volna. A végén nem koncentráltunk, nem vol­­tunk élesek, több hiba is be­­csúszott a játékunkba. Ezen próbálunk javítani – mondta az Oroszlány elleni múlt heti vereségről Balogh Szilárd, a Szedeák játékosa.

Márpedig az nehezen fér bele, hogy egy újabb riválissal szemben negatív legyen az egymás elleni mérlege a Naturtex-SZTE-Szedeáknak, amelynek így mindenképpen nyernie kellene ma a Kecskeméttel szemben. Október 22-én ugyanis sima, 100–86-os vereséget szenvedtek Keller Ivánék a hírös városban.

– Idegenben sajnos nem si­­került nyerni a Kecskemét ellen, így mindenképpen szeretnénk visszavágni. Próbáljuk összerakni a játékunkat, beépíteni az új légiósunkat a játékba, jó úton haladunk. Mindenképpen meg kell, hogy legyen a győzelem a Kecskemét ellen! – tette hozzá Balogh Szilárd.

A két csapatot csupán egyetlen győzelem választja el egymástól a bajnoki tabellán, ám az utóbbi időszakban egyre inkább megtorpanni látszik a bajnokságot remekül kezdő Kecskemét lendülete. Az utóbbi két bajnokiját elveszítette a KTE, amely az Oroszlány mellett az Alba Fehérvártól kapott ki a legutóbbi fordulóban hazai pályán. A két csapat őszi meccsén még egyaránt más szakember irányította a két csapatot, akkor Váradi Kornél és Szrecsko Szekulovics kezei alatt játszott a két csapat, a Szedeák irányítását azóta Simándi Árpád vette át, míg a KTE-nél visszatért a kispadra Forray Gábor.

A mai mérkőzésen mutatkozhat be a szegedi közönségnek a csapathoz a múlt héten érkezett amerikai légiós, Rashun Davis. Az irányító nyolc ponttal, öt lepattanóval és két gólpasszal mutatkozott be a Szedeákban az oroszlányi mérkőzésen, a szakmai stábnak azonban ezúttal egy teljes hete volt arra, hogy még inkább beépítse a csapat új játékosát a szegedi rendszerbe.

Az alapszakasz hajrájához közeledve pedig minden bajnoki felértékelődik, hiszen a középszakaszba magukkal vi­­szik az addig elért eredményei­ket a csapatok.

Az NB I./A csoport 20. fordulójának műsora: ma, 17 óra: Szolnoki Olajbányász–Alba Fehérvár. 18 óra: Egis Körmend–Nyíregyháza, Falco–Zalaegerszeg, Naturtex-SZTE-Szedeák–Kecskemét. 19 óra: DEAC–Kaposvár. 19.30: Atomerőmű–Oroszlány. Vasárnap, 18 óra: Pécs–Sopron.