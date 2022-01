A vasárnapi orkán erejű szél Csongrád-Csanád megyében is károkat okozott. Molnár Krisztina a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője azt mondta, hogy aznap estig több mint száztíz lakossági bejelentés érkezett a szegedi főügyeletre. A megye minden hivatásos egysége dolgozott, sötétedésig végezték a mentéseket.

Minden településről érkezett segélyhívás, leginkább lehasadt ágakhoz és kidőlt fákhoz riasztották a tűzoltókat. A hivatásos tűzoltók munkáját a sándorfalvi, a balástyai, a mórahalmi, az ásotthalmi, a fábiánsebestyéni és a csengelei önkéntes tűzoltók is segítették. Estig hetven helyszínen számolták fel a vihar okozta károkat, akkor azonban a sötétedés miatt le kellett állniuk, és hétfő reggel folytatták újra a kármentést.

Reggel többek között a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Zeneművészeti Kar épületénél kezdtek, ahonnan egy hatalmas bádoglemez lógott le. Amíg ezt leszedték, lezárták az épület közvetlen környezetét. Bádoglemez lógott a Gogol utca egyik társasházának épületéről is. Több helyen pedig Szegeden is fák dőltek ki, és ágak szakadtak le.

Kidőlt fák, megbontott tetők és leszakadt ágak maradtak a szélvihar után. Fotó: Frank Yvette

Szentesen a Klauzál utcán található óvoda udvarán landolt egy méretes fenyő, szétütve a játéktárolót – írta a Szentesi Mozaik. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy nem az épületre vagy az ott parkoló autókra zuhant. Este az Ady Endre utcát is le kellett zárni, mert a volt Tiszti Klub tetejéről cserepek potyogtak.

Szegváron hosszú ideig nem volt áram, Hódmezővásárhelyen többek között Új-Kishomokon sem működött este a közvilágítás, a Kása erdő melletti rész például teljes sötétségbe borult. Eközben az áramszolgáltató telefonos hibabejelentő vonala elérhetetlen volt, és az online webfelületük sem rögzítette az adatokat.

A Kertvárosban egy három méteres trambulin sodródott az utca közepére, illetve egy autóponyvát is leszedett a heves szél egy kocsiról még délután. Zömében ott is lehasadt ágakhoz, kidőlt fákhoz hívták a szakembereket. Helyszínre vonultak többek között az Ady Endre, a Medgyessy Ferenc, a Hold, illetve a Teleki utcában, valamint a Liget soron és Kútvölgyön is. Mindszentről szintén fogadtak bejelentést.

Idén ez már a második intenzív szeles időszak: január közepén szintén viharos szél miatt adott ki jelzést az Országos Meteorológiai Szolgálat. Akkor szerencsére a térségben mindössze két úttestre dőlt fa akadályozta a forgalmat. Bordánynál és Kisteleknél a ruzsai és a kisteleki katasztrófavédelmi őrs egységei vonultak ki. Akkor és most sem sérült meg senki sem. A károk felmérése jelenleg is tart.