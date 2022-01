Szerencsére 2021-re, vagyis – nagyon furcsa még leírni – tavalyra megváltozott a tavaly előtti helyzet, és pénteken tulajdonképpen mindenki úgy búcsúzhatott az amúgy rendkívül pocsék évtől, ahogy kedve tartotta. Nem kellett otthon ülni a kijárási tilalom miatt, és ezt jó páran ki is használták.

A visszakapott szabadság már csütörtökön délután érződött a városban, legalábbis a Kárász utca és a Széchenyi tér környékén. Délután négy óra felé már elhangzott az első pár dudaszó, ami aztán egész estig kitartott. De akkor azért még visszavonultak az emberek, a szilveszter mégis csak másnap következett.

És akkor eljött a december 31-e, amiről a csütörtökiek alapján azt gondoltam volna, hogy világrengető lesz, de - ahogy mindjárt látni fogják – nem az lett.

Későn indultam el az év utolsó napján. Abban állapodtunk meg a fotós kollégámmal, hogy az az IH Rendezvényközpontban kezdünk, aztán onnan indulunk tovább. Negyed 12-re értem az IH-hoz, ahol a Dolce Dance Tánciskola szervezett bulit. Az IH-ban eddig már három szilveszteri bulit láttam, általában a visszafogottság a jellemzőbb, magyarul nem ugrálnak egymás hegyén hátán részegek, és nem dobálják egymást sörösüvegekkel. Az idén is így volt, jól öltözött emberekkel volt tele a hely.

Aki jegyet vett és enni is akart annak névre szóló asztalt foglaltak egész éjszakára. Így tett Jojárt Ágnes és Fodor József is. Ők Hódmezővásárhelyről jöttek Szegedre szilveszterezni egy kisebb baráti társasággal. Azt mondták, hogy reggelig maradnak és a latin zene miatt jöttek az IH-ba. A fiatalember már két éve táncol is, és a lehető leghülyébb szilveszteri kérdésre, hogy tesz-e valamilyen fogadalmat, azt válaszolta, hogy ha tenne, akkor sem mondhatná el, mert akkor nem sikerül betartani. Jójárt Ágnes pedig azt mondta, hogy nem szokott fogadalmakat tenni, de mindig pozitívan tekint a jövőbe.

Ahogy tekintettünk mi is, és indultuk a következő állomásra, a Hungiba.

A Hungi is mindig hozza a kötelezőt, ott is telt ház lett az éjjel. Ott persze inkább a fiatalabb korosztály bulizott. Két tánctér volt, és ahhoz képest, hogy még éjfél előtt értünk oda más sokan a parketteken voltak. Itt a hivatalos buli reggel 6 óráig tartott, de mi azt nem vártuk meg, hanem elindultunk a Széchenyi térre, ahol igazából az első meglepetésért.

Nem azt mondom, hogy senki, de a megszokotthoz képest nagyon kevesen voltak a szegedi belvárosban, annak ellenére, hogy nem volt rossz idő. Persze tudjuk, hogy nem voltak rendezvények, de mégis csak az egyik legjobb szilveszterező hely a városban szerintem.

A sétálgatók nagyobb része külföldről érkezett, viszont találkoztunk két sráccal, akik meglehetősen formabontóan búcsúztak az évtől. Először csak két cikázó távirányítós autót láttunk a Kárász utca Széchenyi tér felőli végén, amiket a szilveszterezők próbálnak elkapni, több-kevesebb, de inkább kevesebb sikerrel. Aztán feltűnt az egyik padon üldögélő Illés Németh Imre és Tóth Deme Zsolt. Kiderült, hogy a Szankról érkezett srácok minden évben ezt csinálják. A gyerekek szórakoztatása miatt jönnek el a nagyobb bulikra. Illés Németh Imre azt is elmondta, hogy az autóik gyorsabbak mint a gyerekek, akiket így kifárasztanak, a szülők pedig örülnek, hogy végre jót alszik a csemete, ha a hazaérnek.

Az éjfél pedig a Hágiban ért bennünket ahol ugyancsak vacsorával és bulivar várták a szórakozókat. Az éjféli koccintás után itt is elkezdődött a hajnalig tartó mulatság. Még egyszer: boldog új évet mindegyiküknek!