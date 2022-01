Nemrégiben új jelzőlámpa került a Csongrádi sugárútra. A Kecskeméti, illetve a Nádas utcába ágazó kereszteződéshez, a gyalogátkelőhöz telepítettek lámpákat, így a nagy forgalmú, négysávos úton immár biztonságosan lehet átkelni.

Az egyik oldalon nemrég épült fel egy új társasház, a másikon most épül, így logikus, hogy számítani kell az egyre nagyobb gyalogosforgalomra is. Csakhogy a lámpa az autósok életét igencsak megkeseríti, az ugyanis két másik lámpás kereszteződés közé ékelődve mindkét irányból megakasztja a forgalmat.

A Diófánál zöldet kapó járművek megállásra kényszerülnek egy sarokkal arrébb, és jó eséllyel a következő lámpás csomópontban is meg kell állniuk, immár a nagykörút kereszteződésében. De hasonlóan járnak az ellenkező irányból érkezők is, ami azért okoz különösen nagy gondot, mert a reggeli és a délutáni csúcsban eddig is komoly sor torlódott fel ezen a szakaszon, az új lámpa beiktatásával pedig csak tovább romlott a helyzet.

Megkérdeztük az önkormányzatot, miért telepítettek lámpát ebbe a kereszteződés­­be. A sajtóosztály arról tájékoztatta lapunkat, hogy a balesetek és az intenzív forgalom miatt került sor a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és Szeged város önkormányzata beruházásában erre a közlekedésbiztonsági fejlesztésre. Mint írták, fő szempont volt a gyalogosok biztonságos keresztülhaladásának biztosítása – többek között szegélysüllyesztéssel és hangjelző telepítésével –, valamint a tömegközlekedés előnyben részesítése.

Mivel a jelzőlámpa üzemeltetője a Magyar Közút, oda is elküldtük kérdéseinket. Válaszukban azt írták, az érintett csomópont forgalomszabályozási tervében igyekeztek maximálisan figyelembe venni a tömegközlekedési érdekeket, ám elismerték, ezért a zöldhullámban valóban megtorpanás tapasztalható. Hozzátették: a szakemberek már dolgoznak a program módosításán, és bíznak benne, hogy az új szabályozás minden résztvevő közlekedő számára megfelelő lesz.