Megyénkben az utóbbi években ritkán láthatunk klasszikus téli időt: havazásnak már csak évente néhány alkalommal örülhetnek a gyerekek, olyan pedig, hogy az meg is maradjon, még ritkábban fordul elő. Szombat délutánra azonban igazi mesebeli tájjá változott minden, képeslapra illő látvány fogadta azokat, akik kinéztek az ablakon vagy tettek egy sétát.

Forrás: Kuklis István

Pedig délelőtt még úgy tűnt, ismét csak a tudat marad nekünk, hogy havazik. Bár reggel óta szépen esett, gyakorlatilag azonnal el is olvadt. A délutáni sötétedés azonban meghozta a változást: a vizes talaj ellenére is elkezdett fehéredni a táj. Ezt követően gyakorlatilag néhány óra alatt jelentős lepel képződött, amely a szó minden értelmében tökéletesre sikerült. A ropogós, tapadó hóból remek hóembereket lehetett gyúrni, több helyen életnagyságú figurákat emeltek a lelkes gyerekek és felnőttek. Ugyanakkor kellőképpen csúszott is a téli játékokhoz, így a közkedvelt szánkózóhelyeket – töltésoldalakat, Vértói dombot – hamar ellepték a családok.

De nagy forgalmat bonyolítottak le az áruházak is, hirtelen ugyanis a leggyakoribb kérdés az lett a közösségi oldalakon azok részéről, akik nem voltak felkészülve, hogy hol lehet szánkót kapni. Az időjárás bónusz ajándéka pedig az volt, hogy a szélcsendes időben a fák ágain is megtapadt a hó, így nem csak a föld, de a növények is kifehéredtek, ezzel téve tökéletessé a látványt.

Forrás: Kuklis István

A havazás késő estig tartott, az éjszakai fagynak köszönhetően azonban a fehér lepel megmaradt másnapra is, viszont napközben már elindult az olvadás. A téli idő szerelmeseinek rossz hír, hogy belátható időn belül nem lesz újra havazás, de legalább elmondhatjuk, hogy még ha netán ez a kettő volt a szezon első és utolsó igazi téli napja, legalább hétvégére esett.