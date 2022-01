Az év végi emelkedés után 2022 első hetében nem volt megfigyelhető további növekedés a szennyvízminták átlagos SARS-CoV-2 örökítőanyag-kon­centráció­jában – közölte tegnap a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A vizsgált városok többségében, köztük Szeged esetében is stagnáló tendencia jellemző.

Beszámoltak arról is, hogy a koronavírus-örökítőanyag koncentrációja 8 minta esetében az emelkedett, míg 14 minta esetében a mérsékelt tartományba esett, megyeszékhelyünk is az utóbbi kategóriába tartozik. A 22 vizsgált szennyvízminta mindegyikéből kimutatható volt az omikron variáns.

Megyénkben is tovább emelkedett a betegek száma, kedd reggelig újabb 72 fertőzöttet regisztráltak. Így eddig 57 ezer 371-en kapták el a koronavírust.Eközben Makó polgármestere, Farkas Éva Erzsébet arról írt közösségi oldalán, hogy a ko­­ronavírus-járvány következő hullámának előszobájában va­­gyunk, ezért különösen fontos, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk a vírus terjedésének megfékezése érdekében. Kiemelte, a legtöbb, amit most tehetünk, hogy betartjuk az alapvető higiénés szabályokat, és felvesszük a védőoltást. Jelezte, a városlakók kérhetik az oltást a háziorvosuktól és a makói oltóponton is. Utóbbi helyszínen ma az 5–11 évesek oltása zajlik, ehhez regisztráció és időpontfoglalás szükséges, míg csütörtökön, pénteken és szombaton a 12 év felettiek kampányoltása történik meg. Bővebb felvilágosítás az [email protected] címen kérhető, ahol esetleges kérdéseiket is feltehetik az oltópont szakembereinek.

Zákányszéken is lesz időpontfoglalás nélküli oltás, most pénteken 14 és 18, szombaton pedig 10 és 18 óra között az 1. számú háziorvosi rendelőben kérhető a vakcina. Aki erről lemaradna, január 21-én vagy január 22-én is kérheti előzetes regisztráció nélkül az első, második vagy harmadik adag oltást, akkor a 2. számú rendelőben.