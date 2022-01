Cikkünkhöz sokan szóltak hozzá lapunk Facebook-oldalán. Egy édesanya ezt írta: „Marci most ért haza iskola után edzésről. Leves: lé és egy darab galuska. Se répa, se más. Ehetetlenül ecetes krumplifőzelék (lehet, ecettel próbálják helyettesíteni a sót). Úgyhogy esek neki vacsorát főzni nagyon gyorsan.”

Más szerencsés volt aznap, mert két galuskát kapott a levesbe. Egy másik édesanya így kommentelt: „Jelenleg több uzsit pakolok, hogy ne éhezzen, de ez nem megoldás, mert akkor miért is fizetek minden hónapban?”

A lapunkban megjelent cikk után kaptunk több fotót is arról, hogy mi kerül a diákok asztalára. A középiskolások elmondták, nem a szakácsokat hibáztatják. Leírtuk, Márki-Zay Péter polgármesterhez is eljutottak a panaszok, azzal védte meg a Prizma-Foodot, hogy csak a szabályokat tartják be. Szerinte azért sótlan az étel, mert a minisztérium ezt írja elő.

Fotó: Olvasónk felvétele

Gyöngyösi Ferenc képviselő is az Emmi-rendeletre hivatkozott a cég védelmében írt posztjában.

– Az „íztelen” jelzőt, valamint a mennyiségi kifogást is véleményem szerint ez a szabályozás érdemelte ki. Azért a jogalkotót sem marasztalnám el, mert a szándék is érthető, hiszen a túlzott sófogyasztásnak a számlájára írnak számos egészségkárosodást – írta.

Gyöngyösi posztja alatt megszólalt Mucsi Tamás, a Hód-Menza Kft. tavaly októberben menesztett ügyvezetője. Akkor az a hír járta, hogy azért lett „kegyvesztett”, mert nem értett egyet a szolgáltatás magánkézbe adásával. Most azt írta, a kiszervezés politikai döntés volt.

– Az elmúlt két évben is minden rendeletnek és jogszabálynak megfelelt a közétkeztetés Hódmezővásárhelyen. Tény továbbá, hogy az elmúlt két évben végre fejlődő pályára lett állítva a közétkeztetés Hódmezővásárhelyen. Tény, hogy minden adat nyilvános, ami az elmúlt évek működését illeti, a döntéskor az igen gomb automatikus megnyomása előtt kellett volna a tényeket megvizsgálni – fogalmazott a hozzászólásban.

Mucsi leszögezte, „ha valaki nem ad a levesbe megfelelő minőségű és mennyiségű alapanyagot, akkor az a fogyasztók átverése, finoman megfogalmazva”.

Azt is írta, tudja, hogy „előre jelezték, hogy reklamációk lesznek, mert kevesebb lesz a só (ami eddig is szabályos volt), de ez az egész nem a só megfelelő mennyiségéről szól".