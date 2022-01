Megnyílt az idei év első tárlata pénteken a REÖK-ben. Dante univerzuma címmel ötven kortárs képzőművész alkotását állították ki, így tisztelegve a költő halálának 700. évfordulója előtt. Az ünnepélyes megnyitón részt vett Gabriele La Posta kulturális attasé, a budapesti Olasz Kultúrintézet igazgatója is, aki beszédében megjegyezte, Dantéra nem csak az olaszok lehetnek büszkék, az Isteni színjáték szerzőjének Szegeddel is volt kapcsolata. – Csodálatos látni a félszáz művész munkáját, akik így közvetítik Dante életét. Fő művének pedig látható, hogy nem csak az ő korában volt visszhangja, mai életünkre is hatással van. Embereket ihlet meg, akik új mítoszokat hoznak létre. Mi pedig itt vagyunk, hogy megcsodáljuk ezeket és beépüljenek a fantáziánkba - fogalmazott.

Pál József a Magyar Dantisztikai Társaság képviseletében beszédét azzal kezdte, hogy ő egy 700 éve elhunyt költőt lát, aki nem akar meghalni, hiszen a szelleme tovább él. – Olyan alkotóról van szó, aki festményeket, szobrokat ihletett, de rekord mennyiségű illusztráció is született művéhez olyan művészektől is, mint Botticelli, Michelangelo vagy William Blake. Miért nem hagyja nyugodni a művészeket évszázadokon keresztül az Isteni színjáték? – tette fel a kérdést, majd meg is válaszolta. Szerinte a kulcs maga a mű, amelyet alkotott. Az ugyanis egy látomás, amely egyetlen pillanatot ábrázol. – Olyan pillanatot, ami térként hordozza magában az időt és amelynek minden eleme szimbólum – magyarázta.

Szeged 2022.01.14. REÖK Dante kiállítás. Fotó: Török János

Pál József kifejtette, a REÖK-ben nyílt kiállítás egyfajta együttgondolkodás, együtt lélegzés Dantéval, a 700 éve elhunyt költő művének vizuális interpretálása. Hasonlóan fogalmazott Nátyi Róbert művészettörténész, a kiállítás kurátora is. – Ez egy kísérlet volt. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan lehet egy középkor végi olasz költő életművére a 21. században reflektálni. Úgy tűnik ez alapján, hogy a dantei problémáktól nem kerültünk messze – mondta. Hozzátette, a költő szürreális képekben fogalmazott, amelyeket könnyű átültetni a mai kor képzőművészetébe és amelyek hatással vannak ránk a mai világból szemlélve is. – A szellemiség, az univerzalitás köszön vissza a képekről. Engedjék magukhoz ezeket az alkotásokat és beléphetnek a költő csodálatos világába – zárta gondolatait Nátyi Róbert.

A február 20-ig látogatható tárlathoz készült egy katalógus is, ezúttal ugyanis a művészek nem csak alkottak, hanem szöveget is mellékeltek műveikhez. Ezeket lehet elolvasni a kiadványban, így a kiállítás nézői azt is megtudhatják, mi volt inspirációjuk forrása.