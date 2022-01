A korom izzott egy szentesi családi ház kéményében. Szombaton késő este érkezett a lakossági bejelentés. A szentesi tűzoltók hűtötték vissza a felforrósodott füstelvezetőt, senki sem sérült meg.

Háromszáz négyzetméteren égett a kiszáradt fű vasárnap délután Mórahalom külterületén. A város önkéntes egysége fojtotta el a lángokat, senki sem sérült meg. Domaszéknél is lángolt az aljnövényzet, egy hektáros területet érintett a tűz. Személyi sérülés nem történt, a szegedi tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a tűz nem okozott károkat a környezetben. Kora este pedig Algyőn, a 47-es útnál csaptak fel a lángok, a füves, bozótos terület lángolt négy hektáron. A szegedi hivatásos és az algyői létesítményi tűzoltók közös erővel végezték az oltást, két vízsugárral fékezték meg a lángokat.

Az orkán erejű szél Csongrád-Csanád megyében is károkat okozott vasárnap.Estig több mint száztíz lakossági bejelentés érkezett a szegedi főügyeletre. A megye minden hivatásos egysége dolgozott, sötétedésig végezték a mentéseket. Minden településről érkezett segélyhívás, leginkább lehasadt ágakhoz és kidőlt fákhoz riasztották a tűzoltókat. A hivatásos rajok munkáját a sándorfalvi, a balástyai, a mórahalmi, az ásotthalmi, a fábiánsebestyéni és a csengelei önkéntes tűzoltók is segítették. Estig hetven helyszínen számolták fel a vihar okozta károkat, a munkálatokat a mai napra is áthúzódnak.