Három hét elteltével hazai pályán próbált meg visszavágni a Körmendnek a Naturtex-SZTE-Szedeák, december közepén ugyanis sima vereséget szenvedett a vasiak otthonában.

Jobban kezdett a Szedeák, amely az első negyed végére már tíz ponttal lépett meg. Sok hibába kergette bele a Körmendet a szegedi védekezés, kilenc eladott labdánál jártak a vendégek, és ugyan Tisza-parti oldalon is akadt rossz megoldás, de remek első tíz percet produkáltak Personsék. A második negyedben azonban a meccs közben összeszedett sérülése miatt pár percet kihagyott Gordon hiányában is megindult a Körmend, amely pillanatok alatt bedobott négy triplát. E közben a Szedeák hozott rendre rossz döntéseket támadásban, a negyed felénél már 21 pontnál járt a Körmend, miközben a Szedeák csak négy egységet tudott hozzátenni az első negyedbeli pontjaihoz: 24–32-nél másodjára kért időt Simándi Árpád. Sikerült is visszajönni a meccsbe, köszönhetően egy 8–0-ás futásnak, 32–34-nél már a Körmend kért időt. Csakhogy a félidő vége a vendégeké volt, így hatpontos hátrányban volt a Szedeák úgy, hogy tizenegy triplakísérletéből egy sem akadt be.

A tizennegyedik szegedi távoli kísérlet már sikeres volt, Persons volt a szerzője, és rögtön Bognár is követte a mintáját. Ennek is köszönhetően több mint tízpontos hátrányát gyorsan eltüntette a Szedeák, Cook egy támadólepattanó után vette vissza a vezetést, 49–48-nál. Hullámzó meccs volt, holt itt, hol ott volt egypontos előny. Erről a pontról végül a Körmend tudott elmozdulni, miután magabiztosan büntetőztek a vendégek. Három perccel az utolsó negyed kezdete után kilenc ponttal léptek meg a vasiak, akik kulcspillanatban rendre dobtak egy triplát. White-ot nem tudta semlegesíteni a szegedi csapat, az amerikai 27 pontnál járt három perccel a vége előtt.

Az utolsó percekre nem tudta szorossá tenni a meccset a Szedeák, a végére szét is esett a szegediek játéka. A Körmend végül 12 ponttal nyert az újszegedi sportcsarnokban, így vereséggel nyitott az évet a Tisza-parti csapat.

Simándi Árpád: – Elnézést szeretnék kérni a szurkolóinktól, mert így nem lehet játszani, különösen nem úgy, ahogy tettük ezt a meccs végén. Voltak ugyan jó periódusaink, de egy ilyen jó csapat ellen, mint a Körmend, ez kevés.