Az erős szélben két helyen is az úttestre dőlt fák akadályozták a forgalmat Csongrád-Csanád megyében: Bordánynál és Kisteleknél a ruzsai és a kisteleki katasztrófavédelmi őrs egységei vonultak ki. Senki sem sérült meg. Eközben országosan majdnem 250 helyszínre riasztották a tűzoltókat, legtöbbször Győr-Moson-Sopron, Fejér, Pest és Komárom-Esztergom megyében.

Bár a legtöbb vihar nyáron sújt le, időnként a téli, szeles időjárás sem kíméli a térséget. Két évvel ezelőtt február elején 90 km/órás szél tombolt Csongrád megyében. Aznap az első lakossági bejelentést délben fogadta a szegedi főügyelet Magyarcsanádról, melyet további 170 segélyhívás követett az esti órákig. Több mint hatvan tűzoltó folyamatosan dolgozott, az önkéntes egységeket is bevonták a műszaki mentésekbe. Az erős szél Szegeden, Hódmezővásárhelyen és Makón okozta a legnagyobb károkat. Csaknem negyven épület rongálódott meg, a lehasadt ágak és a kidőlt fák veszélyeztették a gyalogosok és az autósok forgalmát.

A durva szeles időjárás tavaly és 2019 nyarán a Hódmezővásárhely és Mártély közötti útszakasz mentén rongálta súlyosan a fákat. Tavalyelőtt szeptemberben a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának főépülete életveszélyesen sérült, a Tisza Lajos körúti épületről mintegy 100 négyzetméternyi tetőfelület hiányzott. A tető kisebbik része a Feketesas utcára, a nagyobbik, körülbelül 60-80 négyzetméteres fele a gerendákkal együtt az épület belső udvarára esett, megsértve az üvegliftet, a belső udvart és a nyílászárókat.

A 70 kilométer per óránál erősebb szél emberre, állatra veszélyes viharkárokat okozhat: a szilárd építményekről leszakíthatja a tetőfedeleket, súlyosan megrongálhatja az energiaellátás vezetékeit. Könnyű épületeket dönthet össze, közlekedési zavarokat, akadályokat idézhet elő, fákat törhet ki. Az erős viharos szél óránként 90-115 kilométeres, az orkánerejű ennél is hevesebb. A katasztrófavédelem arra kér mindenkit, hogy figyelje a meteorológiai szolgálat riasztásait, ne parkoljanak a viharos szélben fák alá, a közúton a fasorok mellett is figyelmesen közlekedjenek.