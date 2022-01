– A koronavírus belépő a következő évtizedekbe, amikor a járványok időszakát éljük majd. Számos olyan helyzettel kell majd megküzdenünk, mint amit a mostani vírus okoz – mondta el Jakab Ferenc virológus, a Koronavírus-kutatási Akciócsoport vezetője a MedicalScan által szervezett online beszélgetésen.

A szerda esti programon elhangzott, az omikron teljesen elkülönül a többi variánstól, és messzemenően eltér az eredeti, vuhani törzstől. Hozzátette, néhány héten belül hazánkban is futótűzként terjed majd az új variáns.

– Ez egy RNS-vírus, aminek a mutációs képessége relatíve nagy. Minél gyorsabban terjed, minél többször képes replikálódni, annál több új mutáció jön létre. Egyre fertőzőképesebb variánsok lesznek, ezt az omikronból jól látni, ugyanis ez a vuhani törzshöz képest 20-30-szor nagyobb fertőzőképességgel bír – mutatott rá.

Jakab Ferenc leszögezte, az oltással három legyet ütünk egyszerre, hiszen védjük azzal önmagunkat és a környezetünket is, valamint megakadályozzuk vele az újabb variánsok kialakulását. Ezért fontos, hogy minél nagyobb legyen az átoltottság, és jusson vakcina a fejlődő országokba is, hiszen amíg például Ázsiában és Afrikában szabad pályát kapnak a mutációk, addig azok Európába is begyűrűzhetnek.

Elmondta, igaz az, hogy csökkent a vakcinák hatékonysága az omikronnal szemben, hiszen míg a Pfizer 99 százalékos védettséget nyújtott a korábbi variánsokkal szemben, addig a jelenlegi mutá­cióval szemben 60-75 százalékos hatékonysággal bír. Figyelmeztetett, még így is nagyobb hatékonysággal védenek a vakcinák a betegség súlyos kimenetelétől. Hozzátette, a vakcinákkal hosszúra nyúlhat a védettség, míg ha elkapjuk a vírust, akkor azután csak 3-4 hónapig leszünk védettek.

Az esemény kifejezetten ajánlott volt az autoimmun betegségben szenvedőknek, ugyanis Jakab Ferenc után Szekanecz Zoltán belgyógyász, immunológus, reumatológus szakorvos arról beszélt, hogy az alapbetegséggel küzdőket hogyan érinti az új variáns. A professzor hangsúlyozta, a betegek jól reagálnak a vakcinákra, viszont csökkentett választ adnak az oltás után. Az immunhiányos, immungátló gyógyszereket szedő vagy daganatos betegek 60 százalékának reagál úgy a szervezete az oltásra, mint az átlag populációé, 15 százalékuknál pedig gyenge reakció tapasztalható.

– Éppen ezért fontos, hogy azok, akik ilyen betegséggel küzdenek, kérjék a negyedik adag vakcinát is. Kitért arra is, hogy a Pfizer, a Moderna, az AstraZeneca és a Janssen ajánlott számukra, a kínai és az orosz oltóanyag csak akkor adható be nekik, ha úgynevezett nyugalmi állapotban van a betegségük. Mindenki másnak egyébként azt javasoljuk, hogy a negyedik oltással várja meg az újfajta oltóanyagok érkezését, amelyek kifejezetten az újabb variánsokkal szemben lesznek hatékonyak – mutatott rá.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a fertőzést követően is kell a védőoltás, mert az jelentősen javítja az immunrendszert. Az első oltás a gyógyulás után azonnal kérhető, míg a második és a harmadik adag vakcina a gyógyulás után 4 héttel kérhető. Jelezte, a post-Covid-tünetek is csökkennek az oltásokkal, ráadásul kisebb a kockázata a post-Covid kialakulásának, ha oltottan fertőződünk meg.