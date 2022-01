Az algyői háziorvosok is szerveznek oltási akciónapokat – írták a település honlapján. Mindenkinek a saját háziorvosához kell mennie, bejelentkezés után. Erre azért van szükség, hogy a vakcinákat teljesen fel tudják használni. Az akciónap január 21-én pénteken 14 és 18 óra között, és 22-én szombaton 10 és 18 óra között lesz. A gyerekeket pedig Molnár Mária gyermekorvos várja, ugyancsak 21-én délután az első oltás felvételére.

Csongrádon már meg is tartották az első oltási akciót a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményben. Tóth Irén intézményvezető a helyi tévének elmondta, hogy az oltóponton minden csütörtökön, minden pénteken és szombatonként is várják az oltakozókat. Regisztrálni azonban ott is kell, szintén a hatékony vakcinagazdálkodás miatt. Itt egyébként gyerekeket nem oltanak, nekik a háziorvosukhoz kell menniük. A rendelőben Sinopharm-, Pfizer-, és Janssen vakcinával oltanak. A műsorból kiderült az is, hogy a Vasút utcai idősotthon lakói­nak a 80 százaléka be van oltva.

Az 5–11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál.

Természetesen a háziorvosok is folytatják az oltást, januárban ők is szerveznek a rendelési időn kívüli oltási akciónapokat. A hétvégi oltásért különdíjazásban is részesülnek.

A háziorvosok Pfizer-, Sino­pharm- és Janssen vakcinákat igényelhetnek a megyei oltási munkacsoportokon keresztül. Aki a háziorvosánál szeretné felvenni az oltást, annak javasolják, hogy helyben tájékozódjon a helyi oltási akciónapokról. Magyarországon továbbra is bőven van vakcina mindenkinek, akár a megerősítő harmadik oltásra is. A most terjedő omikron-variáns miatt mindenkinek javasolják a harmadik oltás felvételét, aki már négy hónapnál régebben kapta meg előző oltását.