A PET Kupa hulladéktérképező kutatásairól már több cikkben is szó esett lapunkban, hiszen a folyó szennyezése megyénket is érinti. Tavaly megírtuk: három jeladós palackot engedtek útjára a Felső-Tiszán és a Bodrogon, amivel a műanyagszennyezés útját szándékoztak feltérképezni. Idén januárban újabb két GPS-jeladóval ellátott palackot indítottak útjukra a Bodrogon és a Tiszán a PET Kupa szakemberei. Sikerült olyan műszaki megoldással előállni, amivel világviszonylatban is jelentős távon nyomon tudták követni a rekorder palackot, amely 7 nap alatt 300 folyamkilométert tett meg. Ez bizonyíték arra, hogy a műanyagszemét folyamkilométerek százait is meg tudja tenni: akár a tengerig is eljuthat.

GPS-jeladóval felszerelt PET palackot engedtek útjára csütörtökön a kiskörei vízlépcsőnél. Fotó: PET Kupa

A jeladós PET-palackot Tivadarnál bocsátották vízre, és a kiskörei vízlépcsőnél keletkezett hulladéktorlasz állította meg. A vízlépcső fontos védvonal, áradások alkalmával volt rá példa, hogy 6000 tonna hulladékot is megfogott. A palackot január 20-án engedték tovább a Tisza alsó szakasza felé. Epres Attila színész, kajakos, PET-kalóz bocsátotta útjára egy műanyagból készített vadvízi kajakból. A palack útját a petkupa.hu weboldalon lehet nyomon követni. Az eszköz GPS műholdas összeköttetéssel működik: minden 15. percben bekapcsolja a GPS-t és méri a földrajzi koordinátákat. Amennyiben 200 méternél nagyobb az elmozdulás, a palack új helye a követőrendszer térképén is megjelenik.

A projekt vezetőjét, Gyalai Korpos Miklós biomérnököt, kutatót arról kérdeztük: vajon mennyi idő alatt juthat el a Tisza Csongrád-Csanád megyei szakaszára? A szakember elmondta: ezt nehéz lenne megbecsülni. Az is számít, milyen a folyó vízállása, és a Tisza ezen a szakaszon már lassul, medre kiszélesedik. A 300 folyamkilométeres utat úgy tette meg a jeladós palack Tivadartól a kiskörei vízlépcsőig, hogy időről időre vesztegelt fél-egy napokat – ez a palack is megakadhat hulladékszigeteknél. Arról is információt adhat a kutatás, hol alakulnak ki ezek rendszeresen a folyókon, hol torlódik fel a szemét, hol tudnak beavatkozni a szakemberek.