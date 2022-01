A diákok mindennapjait szerették volna megváltoztatni a Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szentesi tagintézményének munkatársai. Berkes Lilla, Lá­­zár-Szabó Edit, Zoltai Klára és Szabóné Harangozó Andrea először a Holnap hősei program részeként hallott egy olyan kihívásról, ami a segítségnyújtás fontosságát emeli ki a hétköznapokban, és ami által szokássá válik mások támogatása.

Az általános iskolások közül a fábiánsebestyéni harmadikosok voltak a legsegítőkészebbek. Fotó: Pedagógiai Szakszolgálat Szentes

Segíteni menő!

– Elkezdtünk gondolkodni azon, hogyan tudnánk ezt átadni a járásban élő gyerekeknek, így született meg a „Segíteni menő!” kihívás. Az általános és középiskolások a harminc nap során egy szerencsekerék megpörgetésével kaptak egy napi feladatot. A program lényege, hogy ezen feladatokon keresztül a gyerekek figyeljenek oda a másikra, segítsék azt, akinek arra van szüksége, azaz egy változás induljon meg a közösségben. Úgy gondoljuk, hogy ha a gyerekek harminc napon keresztül foglalkoznak ezzel a témával, akkor ez a mindennapok részévé, szokássá válik – részletezték a szakszolgálat pszichológusai.

Nem az agresszióra

A harmincnapos program szer­­vezői azt is hozzátették, a kihívás azt is célozta, hogy elinduljon, megerősödjön az a folyamat, amelynek során egy olyan társas, iskolai környezet alakul ki, egy olyan légkör, amelyben nincs helye az iskolai agressziónak, piszkálódásnak, hanem egy mindenki számára elfogadó, biztonságos, szerető közeg szilárdul meg.

A „Segíteni menő!” akció­ban végül nyolc intézmény vett részt kérdőív kitöltésével, de „nem hivatalosan” többen is bekapcsolódtak.

– Nemcsak a gyerekeket, de a szülőket és a pedagógusokat is sikerült megszólítani, így a kihíváshoz kapcsolódva egy előadást is tartottunk az iskolai zaklatásról, a tanároknak pedig tréningeket szervezünk. Az is jó élmény volt számunkra, hogy támogatók is csatlakoztak hozzánk, magánemberek, civil szervezek, kis- és nagyvállalkozások egyaránt – tették hozzá a szervezők.

A Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum 9. c osztálya. Fotó: Pedagógiai Szakszolgálat Szentes

Ősszel jön a folytatás

A harmincnapos kihívást a kö­­zépiskolák között a Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum 9/C osztályos tanulói, az általános iskolások között pedig a fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola 3. osztálya nyerte meg: a két osztály tanulói küldték vissza a legtöbb kérdőívet a kihívások során szerzett tapasztalataik leírásával.

Mint megtudtuk, a pedagógiai szakszolgálat munkatársai mindenképp szeretnék folytatni ezt a programot, így idén ősszel is meghirdetik majd a „Segíteni menő!” kihívást.