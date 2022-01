Sándorfalván Szilágyi Katalin házi gyermekorvos rendelése ma technikai okok miatt szünetel. Holnaptól a doktornő a megszokott rendben rendel – közölték a település honlapján.

Sokan oltakoztak

Hetvennégy koronavírus elleni védőoltást adtak be a hétvégén a szatymazi II-es háziorvosi körzetben – írták a közösségi oldalon. Lengyel Andrea doktornőt és kollégáit az egyik beteg üdítővel és süteménnyel lepte meg. A hétvégén több megyei háziorvos is tartott oltási napokat.

Telefonos egyeztetés

A súlyosbodó járványhelyzet miatt a hódmezővásárhelyi pol­gármesteri hivatalban mától mó­­dosul az ügyfélfogadási rend. Már csak előre egyeztetett időpontban fogadják az ügyfeleket. A hivatal ügyfélszolgálatát a 62/530-110-es és a 62/530-111-es számon lehet el­­érni, az anyakönyvi hivatalt a 62/530-136-oson. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a járványhelyzetre való tekintettel tartsák be az intézkedést, és telefonon keressék elő­­ször a hivatalt.

Lecsenghet az omikron

Hamar eléri a csúcsot, és gyor­­­san lecseng a koronavírus-­járvány omikronhulláma Boldogkői Zsolt szerint. A Szegedi Tudományegyetem Orvosi Bio­­lógiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára az In­dexnek arról is beszélt, hogy szerinte Magyarország elég szabadon kezelte az ötödik hullám időszakát. A kormány most alapvetően a gazdasági szempontokat tartja szem előtt, és a társadalom tűrőképességét. Boldogkői Zsolt úgy véli, magától ez a vírus szinte biztosan nem tűnik el. Hangsúlyozta: a nyájimmunitás elérése lehet az egyetlen eszköze annak, hogy megszűnjön a vírus, amelyet oltásokkal és természetes fertőzéssel lehetne elérni. Megjegyezte, hogy az omikron nagy fertőzési képessége igen magasra emelte a nyájimmunitás küszöbszintjét, és vele szemben kevésbé védenek az eredeti variáns elleni oltások. Azt is elmondta, hogy egy ideje sürgeti az oltások kötelezővé tételét, de most úgy látja, hogy a vírus gyengülése esetén ettől akár el is lehetne tekinteni.