Sportos közegben nőttem fel. Édesapám, Imre László, amikor Tiszaföldváron éltünk, a helyi férfi és női kézilabdacsapat szakosztályvezetője volt, a hétvégi hazai bajnokikon ott volt a helyünk. A megyében és az NB II.-ben szerepeltek, szabadtéren, kisebb katlanban játszották a meccseiket, a bírói öltöző (is) a domb tetején volt, és a lelátó mellett vezetett oda és vissza az út. Ha nem úgy fújták a sípot, bizony kapkodhatták a virgácsaikat, hogy megússzák verés nélkül. Nem mindig sikerült...

Szegedi folytatás

Apunak, és így nekem is, Szegedre költözésünk után is fontos szerepet játszott az életében a sport, számos, legalább 30 sportág történéseiről tudósította külsősként a Délmagyarországot – előtte a Szolnok Megyei Néplapot, összesen 26 éven át –, ahol akkoriban Bagaméry László, Gyürki Ernő – már mindketten eltávoztak, nyugodjanak békében –, Süli József, Thékes István, Balogh Tamás és Cs. Gát László dolgozott, míg a fotókat általában Gyenes Kálmán bácsi (sajnos már ő sincs közöttünk) és Schmidt Andrea készítette. Sokszor vele tartottam, amit csak egyszer bántam meg: bu­­nyón voltunk, az orvosi asztalhoz ülhettünk, ahol egyszer csak megjelent az egyik öklöző kivert, lógó fogakkal, véres arccal. Nem tudom felejteni ezt a pillanatképet.

Salakmotor

A legjobban a salakmotorversenyeket szerettem, amit akkoriban – a SZEOL-pálya után – a legendássá vált Napos úton rendeztek. Amikor elkezdtünk járni – apu ugye kötelességből is –, a miskolciak, Sziráczki, Mészáros és Szőke voltak a királyok és a szegediek kedvencei is. Később volt egy nagyszerű Tisza-parti korszak – biztosan sokan emlékeznek rá! –, amikor Kócsó Antal, Nagy Róbert, Csillik Róbert és Hell Csaba nyerték a bajnoki aranyakat csapatban, párosban és egyéniben. Fantasztikus volt!

A vaspapucsosokat kedvelték, a honi futamokat és a nemzetközi versenyeket is több ezer, olykor 8-10 ezer ember szurkolta végig. Utóbbiaknál az NDK-sok nagyon karcsú tudással, bizonytalan motorozással ön- és közveszélyesen közlekedtek a pályán. Aki először ment „salakversenyre”, csodálkozva láthatta, tapasztalhatta, a kanyarokban kevesen ülnek, azok is a magasabban lévő padokon. Ha az illető pályához közel telepedett le, hamar rájött az okára: a speciálisan, sodródva kanyarodó motorok beterítették salakkal. Erre a tudásra most nincs szükségünk.

Az 1969-es motorcsónakverseny a Belvárosi hídról nézve. Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

Motorcsónak

A salakmotorhoz hasonlóan népszerű, tízezreket vonzó viadalokat, ha jól emlékszem, világ- és Európa-bajnoki futamokat is tartottak Szeged fő­­utcáján, a Tiszán. A folyó mindkét partján ezrek álltak és drukkoltak az élvonalba tartozó magyar sztároknak. Szegeden hosszú ideig Kertes János és csapata képviselte a sportágat, voltak olyan évek, amikor szinte minden kategóriában – a papucshajóktól a lustább, lassabb katamaránokig – begyűjtötték a bajnoki címet és ráadásként még számos érmet. A Délmagyarországtól és a Reggeli „lila” Délvilágtól is több Év sportolója díjat, elismerést kaptak.

A Tiszán kívül a Maty-éri víz­­tározó, evezős- és kajak-kenu-pálya is több rangos motorcsónakversenynek adott ott­­hont, szintén népes szurkolótáborral. De engedjék meg, hogy azt állítsam: a tiszai volt az igazi aranykorszak, az ottani eseményeknek varázsa volt. Szeged belvárosában történt minden, az arra sétálók óhatatlanul is megálltak a töltésen, ott ragadtak, és nézték az izgalmas futamokat, a nagyszerű győzelmeket és az óriási, szívszorító bukásokat. 2019-ben újra motorcsónakversenyt akartak Szegedre hozni, de a terv, az elképzelés úgy tudom, végül kútba esett.

Futások

A nagyszámú résztvevővel lebonyolított futóversenyeket, például maratonikat, 12, 24, 48 órás és 100 kilométeres futásokat is kedvelték a szegediek. Utóbbiaknak is akadt több helyi favoritja, például az Egyesült Államokat átszelő Trans America Footrace-t is teljesítő Sipos István. Ugye emlékeznek rá?

Maratont, félmaratont éveken keresztül rendeztek a megyeszékhelyen, volt, hogy a mezőny elhagyta a várost, majd visszatért a Széchenyi térre, de az is előfordult, hogy az újszegedi ligetben köröztek negyvenkét kilométeren át a futók, és így a kíváncsiak végig figyelemmel kísérhették a verseny alakulását. Emlékeim szerint olyan év, sőt hétvége is akadt, mikor egyszerre két maraton volt Szegeden, az egyiket a már említett Reggeli Délvilág szervezte. Kettő sok, most egy is elég lenne.

Családi program

Főként az említett két technikai sportág eseményei családi programnak számítottak – mint minden focimeccs a mai napig –, ha a hölgytagokat nem is érdekelte, úgy főzték az ebédet, hogy a fiúk, férfiak odaérhessenek az első futamokra. Édesanyám, Hlavács Katalin is így alakította a kajaidőt. Ezekhez hasonló tömegeket vonzó sportrendezvények már hosszú évek, talán évtizedek óta nincsenek Szegeden.

Közönséget, kisebb-nagyobb tábort a Pick Szeged ké­­zisei, a Naturtex-SZTE-Szedeák kosarasai és az NB II.-es Szeged-Csanád Grosics Akadémia labdarúgói csábítanak a lelátókra. Pedig biztos vagyok benne, hogy a salakmotor és a motorcsónak újra felpezsdítené a várost, a lakosokat, a sportéletet. Az illetékesek kipróbálhatnák, igazam van-e. Jó ötlet?