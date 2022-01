14 kvóta Az aktuális helyzet szerint tizennégy magyar sportoló utazhat a kínai fővárosba, ez a szám valószínűleg már nem is növekszik. A pekingi játékokon a rövidpályás gyorskorcsolyázók csapata lesz a legnépesebb (7 fő), a sífutók, a műkorcsolyázók, valamint az alpesi síelők is egyaránt két fővel képviseltetik magukat, és egy hódeszkásunk is indulhat a téli olimpián. A pekingi játékokat február 4-től 20-ig rendezik. A rövidpályás gyorskorcsolyázók már szombaton, február 5-én elkezdik a szereplésüket.