Az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred, a Honvéd Rákóczi Sportegyesület és a város önkormányzata összefogásában szervezett jótékonysági futással folytatódott az adománygyűjtés a leégett Dr. Papp László Városi Sportcsarnok újraépítésére, illetve a tűzvészben elpusztult sporteszközök pótlására. Az eseményen – amelyen Sticz László vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőtervezési Csoportfőnökség csoportfőnöke is a műszaki ezred katonáival futott – nagyjából ötszázan vettek részt futva, sétálva vagy kerékpárral.

„Új remény” címmel nyílt meg a sportcsarnok történetét bemutató kiállítás. Fotó: Majzik Attila

A nemes célhoz a Koszta József Múzeum is csatlakozott: a kiállítóhely „Új remény” címmel nyitotta meg a sportcsarnok történetét bemutató kiállítását.

– Példátlan a tragédia, ami érte a várost, ugyanakkor példátlan az az összefogás is, amely létrejött – emelte ki Farkas Sándor miniszterhelyettes, a térség fideszes országgyűlési képviselője a kiállítás megnyitóján. Szabó Zoltán polgármester hozzátette, a gyűjtés során már csaknem 10 millió forint jött össze. Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök pedig az egészség, a sport és a szolidaritás által formált közösség erejét emelte ki a megnyitón.

A tárlaton a tűztől megmenekült relikviák mellett olyan tárgyak, emlékek is láthatók, amelyeket magánszemélyek és sportegyesületek ajánlottak fel kiállításra, így a közönség többek között láthatja török ökölvívó szövetségtől kapott hatalmas bokszkesztyűt, Takács László, a csarnok egykori igazgatójának relikviáit, valamint Mónus Sándor vívó megégett hagyatékát is. A tárlat emellett rengeteg fotót is felvonultat a csarnok negyedszázados történetéből, nagyjából 150 fotó és 170-180 vetített fénykép várja az érdeklődőket. A múzeum a tárlat bevételét az újjáépítésre ajánlja fel.