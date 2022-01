Szerda délelőtt már sokkal több volt a szabad vízfelület és jóval kevesebb a jég. Azt nem tudom, hogy ez a hirtelen, több mint 10 fokos reggeli minimum hőmérséklet emelkedés eredménye, vagy a folyó felső szakaszáról ilyen ütemben érkezett a jégutánpótlás.

A Belvárosi hídhoz legközelebbi úszóház így is temérdek jeget megfogott és jó időbe kerül majd, mire eloszlanak a most még alaposan összefagyott, torlódott jégtáblák. A híd és az árvízi emlékmű közötti hajókikötő is duzzasztja a jeget rendesen, de ott kevésbé tűnik veszélyesnek, mint a folyókanyarulatban.

Emlékszem régen - nem kis költséggel - a téli kikötőbe vontatták az úszóműveket a nagy jég elől, ma már maradnak a helyükön és "kibekkelik" az egyre enyhébb teleket. Az elmúlt években nem emlékszem , hogy valamelyik gazdája megbánta volna ezt a fajta takarékosságot.

Az biztos, hogy a kacsák nem zavartatják magukat, és vidáman úszkálnak a jégtáblák között, az embernek az az érzése, hogy több is van belőlük, mint nyáron.