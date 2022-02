A politikus a találkozó előtt adott sajtótájékoztatóján elmondta, a huszonöt év alattiaknak, a gyermeket nevelőknek és a nyugdíjasoknak nyújtott támogatások nem napi szintű, hanem hosszú távú intézkedések, amiknek a fedezete a gazdaság teljesítménye.

– A magyar gazdaság ereje tette lehetővé, hogy ilyen támogatásokat, lehetőségeket nyújtsunk a fiatal generáció számára, mint a huszonöt év alattiak adómentessége, vagy a gyermeket nevelő családok adó-visszatérítése – hangsúlyozta a miniszterhelyettes. Farkas Sándor a nyugdíjasok helyzetére is kitért: ők megkapják a 2010 előtt elvett a 13. havi nyugdíjat.

– 2008-2009-ben a gazdasági válság következtében csődközeli helyzetbe került az ország, teljes pénzügyi függőségbe került az IMF-en keresztül. Az akkori kormányzat szigorításokkal, elvonásokkal próbálta megoldani a problémát. Most a Covid-járvány alatt szintén nehéz lett a gazdasági helyzet, de mi másképp gondoltuk ennek a problémának a kezelését: a gazdaság újraindítását tűztük ki célul, ennek pedig mára mindenki érezheti a hatásait. A magyar gazdaság 2021-es növekedése akár a hét százalékot is elérheti, ez pedig garanciát és biztonságot ad arra, hogy ezek a támogatások megvalósulhassanak. Ezek az intézkedések nem napi szintűek, hanem hosszú távúak: a gazdasági növekedés ebben az évben is elérheti az öt-öt és fél százalékos, tehát megvan az alapja ezeknek a támogatásoknak – szögezte le Farkas Sándor.

– A mai fiatal generációnak nagyon fontos, hogy egy olyan biztonságot tudjunk adni, amire tudnak építeni, családot alapítani. Természetesen ezek mind munka alapú támogatások, ezért fontos, hogy minél jobb munkafeltételekkel tudjuk várni a fiatalokat: a gazdasági növekedésből adódóan számtalan új munkahely nyílt számukra – összegzett a képviselő.